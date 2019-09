राजापुरातील तीन गावांचा होणार पर्यटनदृष्ट्या विकास 

राजापूर - तालुक्‍यातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने कोकण ग्रामीण पर्यटनाचा 16 कोटी 72 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखड्यामध्ये तालुक्‍यातील 18 गावांमधील पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्यात येणाऱ्या ठिकाणी पायाभूत आणि मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करणे, रस्ते करणे आणि त्या ठिकाणी पर्यटनदृष्ट्या साज देण्याच्या कामांचा समावेश आहे. या आराखड्यापैकी तालुक्‍यातील तीन गावांमधील पाच कामांसाठी 50 लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. मंजूर झालेल्या कामांमध्ये कशेळी, जैतापूर आणि पाण्याने वेढलेल्या जुवे जैतापूर गावातील कामाचा समावेश आहे. तालुक्‍यातील 18 गावांचा समावेश असलेला 16 कोटी 72 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यात समावेश असलेल्या कामांपैकी कशेळी येथील आवळीचीवाडी ते समुद्रकिनारा रस्ता (20 लाख), कशेळी येथील आवळीचीवाडी ते समुद्र किनारा स्वच्छतागृह आणि रेलिंग बांधणे (10 लाख), जैतापूर अनंतवाडी ते सागरी किनारापोच रस्ता बांधणे (7 लाख), अनंतवाडी येथील सागरी किनाऱ्यावर बैठक व्यवस्था (5 लाख), जुवे जैतापूर बेट पोच रस्ता (8 लाख) या 5 कामांचा समावेश आहे.

Web Title: Three villages in Rajapur will be developed as a tourist spot