खासदार राणे घेणार जनता दरबार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदार संघाचे खासदार नारायण राणे जनता दरबार घेणार आहेत. तीन टप्प्यांत या दरबाराचे आयोजन केले असून, चिपळूण, देवरूख आणि रत्नागिरीत हा दरबार होणार असून, जास्तीत जास्त नागरिकांनी यात आपल्या समस्या मांडाव्यात, असे आवाहन भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी केले आहे.
माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री व विद्यमान खासदार राणे हे जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी दरवर्षी जनता दरबार आयोजित करत आहेत. नागरिकांनी आपले प्रश्न घेऊन दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहून मांडावेत, असे भाजपाने आवाहन केले आहे. खासदार नारायण राणे यांचा जनता दरबार २८ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजता चिपळूण येथील सहकार भवन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या दरबारामध्ये चिपळूण तालुक्यातील प्रश्न घेऊन नागरिकांनी उपस्थित राहावे. तसेच २९ ऑक्टोबरला दुपारी १२ वा. देवरूख येथे मराठा हॉल (भाजपा तालुका कार्यालयजवळ) येथे संगमेश्वर तालुक्यासाठी जनता दरबाराचे होईल. ३० ला सकाळी ११ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन डीपीडीसी सभागृहात रत्नागिरी तालुक्यातील नागरिकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी जनता दरबार होईल.
