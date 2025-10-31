सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडून श्रमिक सहयोगचा गौरव
- rat३०p१६.jpg-
P२५O०१३५०
कोल्हापूर : उत्कृष्ट संस्था म्हणून पुरस्कार स्वीकारताना श्रमिक सय्यदचे पदाधिकारी.
‘श्रमिक सहयोग’चा गौरव
उत्कृष्ट काम; कोल्हापुरात सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३१ : येथील श्रमिक सहयोग संस्थेचा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कोल्हापूर यांच्याकडून उत्कृष्ट संस्था म्हणून गौरव करण्यात आला आहे. चिपळूण येथील ‘श्रमिक सहयोग’चे संस्थापक विश्वस्त स्वेरीचे माजी अध्यक्ष असलेले दादासाहेब रोंगे हे आहेत. त्यांनी या संस्थेची धुरा व्यवस्थित सांभाळली होती. धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाने सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील पन्नास हजार संस्थांच्या नोंदी तपासून त्यातून ‘उत्कृष्ट’ कामगिरी करणाऱ्या १३ संस्थाची निवड केली आहे. त्यामध्ये श्रमिक सहयोग या संस्थेचा समावेश आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांच्या पाठीवर शाब्बासकीची थाप देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन कोल्हापूरमध्ये करण्यात आले होते.
या वेळी धर्मादाय सहआयुक्त निवेदिता पवार उपस्थित होत्या तसेच सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त शरद वाळके, विविध विधिज्ञ व पत्रकार उपस्थित होते. ‘श्रमिक सहयोग’ ही संस्था गेली ४० वर्षे सातत्याने वंचितांचे शिक्षण, महिला सबलीकरण, पर्यावरण संवर्धन आदी कामे करत आली आहे. श्रमिक सहयोग संस्थेच्यावतीने उपाध्यक्ष अभियंता भार्गव पवार, माजी अध्यक्ष दादासाहेब रोंगे, माजी अध्यक्ष प्रा. डॉ. गुलाबराव राजे व संस्थेचे हितचिंतक व देणगीदार आसिफ सय्यद यांनी पुरस्कार स्वीकारला.
