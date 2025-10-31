पालिका निवडणुकांसाठी सज्ज व्हा
01619
अॅड. दिलीप नार्वेकर ः सावंतवाडीतील बैठकीत आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३१ ः आगामी पालिकेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे सर्व उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची तयारी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी करावी. वरिष्ठ घेतील तो निर्णय मान्य करावा, असे आवाहन काँग्रेसचे नेते व माजी नगराध्यक्ष अॅड. दिलीप नार्वेकर यांनी केले. काँग्रेस तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर यांनी महाविकास आघाडी संदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा झाली नसून तालुका काँग्रेस महाविकास आघाडीसाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, महाविकास आघाडी न झाल्यास आपल्याला स्वतंत्रपणे लढावे लागेल, असे सांगितले.
तालुका काँग्रेस कमिटीची बैठक श्री. सांगेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पालिकेच्या अनुषंगाने पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसमवेत चर्चा केली. यावेळी श्री. सांगेलकर म्हणाले, ‘‘तालुका काँग्रेस आघाडीसाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, मित्र पक्षाकडून तशा प्रकारची कुठलेही प्रयत्न अद्यापही झाले नाहीत. त्यामुळे वेळ पडल्यास स्वतंत्र लढण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच शहरातील प्रत्येक प्रभागनिहाय बैठकांचे आयोजन करून त्यातील इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज व नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवारी अर्ज शहर काँग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र नार्वेकर यांच्याकडे द्या. पक्षाच्या निरीक्षकांमार्फत ते येत्या १० दिवसांमध्ये जिल्हा काँग्रेस कमिटी व प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांना पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जे कार्यकर्ते पक्षाचे प्रामाणिकपणे काम करत आहेत त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.’’
या बैठकीला काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य व माजी नगराध्यक्ष ॲड. नार्वेकर, सावंतवाडी तालुका काँग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर, शहर काँग्रेस अध्यक्ष अॅड. राघवेंद्र नार्वेकर, शहर युवक काँग्रेस अध्यक्ष बासिप पडवेकर, जास्मिन लक्षमेश्वर, उपाध्यक्ष शिवा गावडे, अरुण नाईक, सरचिटणीस रुपेश अहिर, संजय राऊळ, ओबीसी शहर अध्यक्ष संतोष मडगावकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सौ. सुमेधा सावंत, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य माया चिटणीस आदी उपस्थित होते. अरुण भिसे यांनी आभार मानले.
