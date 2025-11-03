पूर्णगड किल्ल्यावर विद्यार्थ्यांकडून दीपोत्सव
पावस ः आनंददायी शनिवार उपक्रमांतर्गत पूर्णगड किल्ल्यावर काढलेल्या रॅलीत सहभागी पूर्णगड शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षक.
पूर्णगड किल्ल्यावर दीपोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ३ः रत्नागिरी तालुक्यातील पूर्णगड शाळेने दुर्गोत्सव उपक्रमाला जोडून आनंददायी शनिवार या उपक्रमांतर्गत पूर्णगड किल्ला येथे रॅली काढून छत्रपती शिवरायांना मानवंदना दिली. त्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यांने एक पणती आणली होती ती किल्ल्यावर लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला.
किल्ल्यावर छत्रपती शिवरायांच्या कार्याची माहिती, शिक्षकांनी दिली. तसेच गड किल्ले संवर्धनाची गरज याविषयी जागृती केली. शाळेच्या या उपक्रम यशस्वितेसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, विद्यार्थी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. शाळेने आयोजित केलेल्या या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचे शिक्षण विस्तार अधिकारी बीट पावस श्रीमती हिरवे, केंद्रप्रमुख संजय राणे यांनी कौतुक केले. उपक्रम यशस्वितेसाठी मुख्याध्यापिका भारती तायशेटे, शिक्षक पूर्वा वाकडे, भारती शिंगाडे, राजेंद्र रांगणकर, देवता डोर्लेकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
