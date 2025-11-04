मिठबाव रामेश्वर मंदिरात तुलसी विवाह उत्साहात
swt48.jpg
02367
मिठबाव ः येथील श्री देव रामेश्वर मंदिरात तुळशी विवाह सोहळ्याला उपस्थित ग्रामस्थ.
मिठबाव रामेश्वर मंदिरात तुलसी विवाह
मुणगे : मिठबाव येथील श्री देव रामेश्वर मंदिरात पारंपरिक उत्साहात आणि भक्तिभावाने तुलसी विवाह सोहळा दिमाखात पार पडला. शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत मंत्रोच्चार, पूजनविधी आणि मंगलाष्टकांच्या गजरात हा वार्षिक धार्मिक सोहळा पारंपरिक रितीभातींसह साजरा करण्यात आला.
या सोहळ्यासाठी मंदिर परिसर आकर्षकपणे सजविला होता. तुलसी वृंदावनाला साडी नेसवून, अलंकार घालून, ऊस, आवळा, चिंच, दिंड्याची आणि चिव्याची काठी लावली होती. अंगणात रंगीत तोरणे व दिव्यांची रोषणाई केली होती. तुलसीसमोर सुंदर रांगोळी काढून परिसराला भक्तिमय स्वरूप प्राप्त झाले होते. श्री देव रामेश्वर मंदिराच्या परंपरेनुसार यंदा मंदिर परिसरातील तुलस, मांडावरची तुलस, बाराचा पूर्वज व बाराची तुलस या चार तुलसींच्या विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्व तुलसी-वृंदावन स्थळी विधिपूर्वक विवाह सोहळा पार पडला. या सोहळ्यानिमित्त मुणगे, मिठबाव आणि परिसरातील ग्रामस्थ, महिला, तरुणाई आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले.
----------------
02368, 02365
वेतोबा, रवळनाथचा ५ व ६ ला जत्रोत्सव
आरोंदा : येथील ग्रामदैवत श्री वेतोबा देवाचा जत्रोत्सव उद्या (ता.५) तर श्री देव रवळनाथ देवाचा जत्रोत्सव गुरुवारी (ता.६) साजरा होणार आहे. दोन्ही दिवस मंदिरात सकाळपासून धार्मिक विधी, नवस बोलणे–फेडणे, गाऱ्हाणे, केळी–नारळ अर्पण यासह विविध पारंपरिक कार्यक्रम होतील. रात्री आजगावकर दशावतार नाट्य मंडळाचा नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे. गावकर मंडळींनी सर्व भाविकांनी या जत्रोत्सवात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.
-------------
02366
मातोंड सातेरीचा आज जत्रोत्सव
वेंगुर्लेः तालुक्यातील मातोंड येथील स्वयंभू आणि जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्री देवी सातेरीचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता.५) होणार आहे. या दिवशी शेकडो भाविक दिवसभर निर्जळी उपवास धरून देवी मंदिराभोवती लोटांगण घालत नवस फेडतात, म्हणून ही जत्रा ‘लोटांगणाची जत्रा’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमा (त्रिपुरारी पौर्णिमा) या दिवशी हा पवित्र जत्रोत्सव साजरा केला जातो. सकाळपासून ओट्या भरणे, नवस फेडणे, पूजन-विधी असे धार्मिक कार्यक्रम पार पडतात. या निमित्ताने मंदिराची आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावट करण्यात येते. या जत्रेसाठी मुंबई, गोवा, पुणे, कर्नाटक तसेच जिल्हाभरातून भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. सायंकाळी रात्री ८ वाजता सवाद्य तरंग देवतांसह देवीची उत्सवमूर्ती मंदिरात आगमन करते. रात्री ११ वाजता निर्जळी उपवास असलेले भाविक मंदिराभोवती लोटांगण घालत नवस फेडतात. यानंतर पालखी सोहळा आणि गावातील दशावतारी नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग होऊन या जत्रोत्सवाची सांगता होते. या पवित्र जत्रोत्सवाचा लाभ घेण्याचे आवाहन समस्त गावकरी मंडळी आणि श्री देवी सातेरी देवस्थान समिती यांनी सर्व भाविकांना केले आहे.
----------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.