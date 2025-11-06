तुषार बाबर यांची बदली
तुषार बाबर यांची
उपायुक्तपदी बदली
राजापूर ः रत्नागिरी जिल्हा नगरपालिका प्रशासन जिल्हा सहआयुक्त व राजापूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांची पुणे महानगर पालिकेच्या उपायुक्तपदी पदोन्नतीवर बदली झाली आहे. त्यांच्या रिक्त झालेल्या पदावर कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त जयंत जावडेकर यांची नियुक्ती झाली आहे. बाबर हे गेली काही वर्षे रत्नागिरीत मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याकडे रत्नागिरी जिल्हा नगरपालिका जिल्हा सहआयुक्त पदाचाही पदभार होता. त्यांनी रत्नागिरीबरोबरच लांजा व राजापूर येथील मुख्याधिकारीपदी काम केले होते. गेले काही महिने त्यांच्याकडे रत्नागिरी जिल्हा नगरपालिका जिल्हा सहआयुक्त व राजापूर मुख्याधिकारी पदावर कार्यरत होते.
सरस्वती ॲकॅडमीच्या
चित्रप्रदर्शनाला प्रतिसाद
साडवली : देवरूख येथील प्रभाकर सनगरे यांच्या सरस्वती ॲकॅडमीतर्फे दीपावलीनिमित्त चित्रप्रदर्शन भरवण्यात आले होते. या प्रदर्शनाला जिल्हाभरातून रसिकांनी उपस्थिती दर्शवून कलाकारांचे कौतुक केले. देवरूखमधील कलाकार प्रवीण हर्डीकर, सुरेंद्र शिंदे, किशोर भाट्ये, दिक्षा सागवेकर यांनी विविध रंगप्रकारातील वैविध्यपूर्ण विषय असलेली चित्रे रेखाटली होती. आमदार किरण सामंत, माजी जि.प. अध्यक्ष रोहन बने, राजेंद्र महाडीक, कलाशिक्षक विष्णू परिट, अमित सामंत, शामकांत अळवणी, विजय आंबवकर, मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले आदींनी या वेळी भेट दिली.
नीलकंठेश्वर मंदिरात
त्रिपुरारी उत्सव
गुहागर ः तालुक्यातील शृंगारतळी येथील श्री नीलकंठेश्वर मंदिर उत्सव मंडळाच्यावतीने श्री त्रिपुरारी पोर्णिमा उत्सव श्री नीलकंठेश्वर मंदिर येथे विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. त्रिपुरारी पौर्णिमा कार्यक्रमानिमित्त सायंकाळी त्रिपुर पूजन व नियमित आरती, सायंकाळी नारायण महाराज पवार, अडरे-अनारी यांचे कीर्तन झाले. या कीर्तनात विसापूर, जामसूत, चिखली, वेळंब वचनवाडी, पाटपन्हाळे, कात्रोळी, निगुंडळ या गावातील वारकऱ्यांनी साथसंगत दिली तसेच जामसूत येथील विनेश शिरकर यांनी पखवाज वादन, अशोक कुंभार चोपदार, दत्ताराम किर्वे यांनी विणेकरी म्हणून काम पाहिले. महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. या कार्यक्रमासाठी श्री नीलकंठेश्वर मंदिर उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष रमेशदादा वेल्हाळ, उपाध्यक्ष मोहन संसारे, सचिव सुदीप चव्हाण, खजिनदार जय गुहागरकर, सल्लागार विश्वास बेलवलकर गुरूजी, कायदेशीर सल्लागार प्रतिष्ठित वकील अॅड. सुशील अवेरे, विश्वस्त श्रीकृष्ण बेलवलकर, मनोज कोळवणकर, राजकुमार वराडकर, संजय पवार, प्रफुल्ल विखारे व सर्व सभासद तसेच सर्व भाविक यांनी मेहनत घेतली.
