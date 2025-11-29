चिपळूण-फिरस्ती
चिपळूण पालिकेची निवडणूक अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. प्रचारासाठी अपेक्षीत कालावधी न मिळाल्याने येनकेनप्रकारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे काम सुरू आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता प्रचाराच्या पद्धती बदलल्या आहेत. निवडणुकीला सामोरे जायचे म्हटलं की कार्यकर्त्यांची कुमक तैनात ठेवावी लागते. मतदान होईपर्यंत त्यांना चांगला खुराक देऊन त्यांची बडदास्तदेखील तेवढीच ठेवावी लागते. कार्यकर्ते चांगले रिचार्ज झाले तर उमेदवाराचा प्रचार अगदी नेटाने करतात. अनेक ठिकाणी मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी खिसा गरम असावा लागतो. मतदारांच्या अपेक्षांसह कार्यकर्त्यांच्या बेगमीसाठी बक्कळ पैसा ठेवावा लागतो. जो यात कजुंशी करतो त्यांच्याकडे लोकांची गर्दीदेखील तेवढी कमीच असल्याचे पाहायला मिळते. निवडणुकीतील खर्चावरून दोन प्रमुख पदाधिकारी शहरातील चिंचनाका परिसरात चर्चा करत होते. एकाने तुमचा उमेदवार पदाधिकाऱ्यांची आर्थिकदृष्ट्या काही दखल तरी घेतो; पण आमचा उमेदवार अजूनही एकही रुपया खर्च करायला तयार नाही, ‘बिन खिशाचा’ तो उमेदवार आहे, कशाला त्याच्या मागे धावायचे. हे ऐकताच उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला; पण तेवढ्यात संबंधित बिनखिशाचा उमेदवार दुचाकीने त्यांच्या समोरून गेल्याने सर्वजण आणखी जोरजोरात हसू लागले.
