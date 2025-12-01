विद्याभारती गुरूकुलला उदय देशपांडेंची भेट
विद्याभारती गुरुकुलला
उदय देशपांडेंची भेट
चिपळूण : विद्याभारती भारतीय शिक्षा संकुल (शिरळ) येथील गुरुकुल येथे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मल्लखांब गुरू उदय देशपांडे यांनी विशेष सदिच्छा भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी मल्लखांब या पारंपरिक क्रीडाप्रकाराबाबत मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी ‘गुरुकुल’चे प्रबंधक मोहन भिडे यांनी विद्याभारती संस्थेची माहिती दिली, तर शालेय समितीचे चेअरमन चंद्रकांत सावर्डेकर यांनी गुरुकुलातील कार्यपद्धती, उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या घडवणुकीबाबत विवेचन केले. देशपांडे यांचा संस्थेच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. देशपांडे यांनी मल्लखांब हा असा एकमेव व्यायामप्रकार आहे, ज्यामध्ये डावा व उजवा मेंदू दोन्हीही कार्यरत होतात. हा खेळ वय, जात, लिंग किंवा प्रदेश यांच्या कोणत्याही बंधनात अडकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अत्यंत उपयुक्त क्रीडाप्रकार असल्याचे सांगितले.
--------
मधुमेह दिनानिमित्त
वैद्यकीय मार्गदर्शन
चिपळूण : जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त चिपळूण जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनतर्फे हॉटेल अतिथी ग्रँड येथे मधुमेहावरील अद्ययावत उपचारपद्धती, रुग्ण व्यवस्थापन आणि गुंतागुंत प्रतिबंध याबाबत मार्गदर्शन कार्यक्रम झाला. अध्यक्ष डॉ. संदीप भागवत यांनी भारतातील मधुमेहाच्या वाढत्या प्रमाणाचा आढावा घेतला. डॉ. हर्षद परब यांनी उपचारांतील आधुनिक प्रवाह, रुग्णांचे वय, सहव्याधी आणि जीवनशैलीनुसार उपचारपद्धतीत होणारे बदल, औषधांच्या निवडीचे निकष यावर मार्गदर्शन केले. डेरवण हॉस्पिटलचे कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. प्रणव शामराज यांनी मधुमेहामुळे हृदय, मूत्रपिंड, नर्व्हस् सिस्टिम, डोळे आणि इतर अवयवांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर भाष्य केले.
----------
पित्रे महाविद्यालयात
राजपुरोहित यांचे व्याख्यान
साडवली ः देवरूख येथील आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना आणि समाजशास्त्र विभागाच्यावतीने मूल्यशिक्षण आणि शिक्षणाचे महत्त्व या विषयावर विधिज्ञ नरेंद्र राजपुरोहित यांचे व्याख्यान झाले. संस्थाध्यक्ष सदानंद भागवत यांनी त्यांचे स्वागत केले. प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि मूल्यशिक्षण यावर प्रकाशझोत टाकला. राजपुरोहित यांनी आधुनिक पिढीसमोरील नैतिक आव्हाने, सामाजिक माध्यमांचा वाढता प्रभाव, जबाबदारीची जाणीव, कायदेविषयक मूलभूत ज्ञान आदींबाबत माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.