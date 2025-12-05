सिंधुदुर्गमध्ये मंगळवारी मंदिर स्वच्छता मोहीम
सिंधुदुर्गमध्ये मंगळवारी
मंदिर स्वच्छता मोहीम
सीईओ ः सहभागाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ५ ः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या माध्यमातून मंगळवारी (ता. ९) सकाळी ८ ते ११ या कालावधीत श्रमदानाच्या माध्यमातून मंदिरे व मंदिर परिसर स्वच्छता कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात जिल्हावासीयांनी सहभाग घेऊन श्रमदान करावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळांवर मोठ्या प्रमाणात भाविक, पर्यटक आणि ग्रामस्थांची ये-जा होत असते. उत्सव, जत्रा, पालख्या, धार्मिक सोहळे अशा प्रसंगी होणारी गर्दी वाढत आहे. यामुळे या परिसरात प्लास्टिक, कागद, कोरडे गवत, पानफुलांचे अवशेष आदी कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. मंदिर परिसर स्वच्छ आणि पवित्र राहणे, हे केवळ धार्मिकदृष्ट्या नव्हे तर समाज आरोग्य, पर्यटन विकास आणि ग्रामविकासाच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे आहे. या हेतूने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात मंदिरे व मंदिर परिसर स्वच्छता कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात लोकसहभाग वाढविण्याकरिता मंदिर देवस्थान समिती, गावातील पदाधिकारी, सरपंच व सदस्य, प्रतिष्ठित नागरिक, स्वंयसेवी संस्था, ग्रामस्थ यांचा सहभाग घेण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमात जिल्हावासीयांनी उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्री. खेबुडकर यांनी केले आहे.
