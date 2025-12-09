जानवली कृष्णनगरी मंदिरातील दत्त मूर्ती ट्रस्टच्या ताब्यात द्या
जानवली कृष्णनगरी मंदिरातील
दत्त मूर्ती ट्रस्टच्या ताब्यात द्या
कणकवली न्यायालयाचे आदेश
कणकवली, ता. ९ : ‘जानवली कृष्णनगरी (ता. कणकवली) येथील दत्त मंदिरातील मूर्ती ट्रस्टच्या ताब्यात द्यावी,’ असा निर्णय कणकवली न्यायालयाने दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ही मूर्ती चोरीस गेली होती. त्यानंतर पुन्हा त्या परिसरात ही मूर्ती आढळून आली होती.
ही मूर्ती जमिनीखाली आढळली असल्याचा दावा करण्यात आल्याने ती पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली होती. याबाबत न्यायालयीन खटला सुरू होता. यात, ‘चोरीच्या घटनेत हस्तगत झालेली श्री दत्ताची मूर्ती ही मंदिराच्या स्वयंभू दत्त मंदिर ट्रस्टच्या ताब्यात देण्यात यावी,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कणकवली न्यायालयाने दिला आहे. जमिनीतील खोदाईदरम्यान मिळालेल्या या मूर्तीवर शासनाचा अधिकार असल्याने ती मूर्ती शासनाच्या ताब्यात द्यावी, असा दावा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या संघटकांतर्फे कणकवली न्यायालयात करण्यात आला होता. मात्र, ही मूर्ती ट्रस्टच्या मंदिरातून चोरीस गेल्याने ती मूर्ती पुन्हा ट्रस्टच्याच ताब्यात द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. ट्रस्टच्यावतीने देवगड येथील ॲड. सिद्धेश माणगावकर आणि ॲड. श्रुती माणगावकर यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, या मूर्तीबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या संघटकांतर्फे कणकवली न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. ही मूर्ती फिर्यादी मोहिते अथवा मंदिर ट्रस्ट यांना पुन्हा देऊ नये. या मूर्तीच्या माध्यमातून अंधश्रद्धा पसरवली जात असून ट्रस्टच्या माध्यमातून पैसे उकळले जात आहेत. ही मूर्ती जमीन खोदकामादरम्यान मिळाली असल्याने त्या मूर्तीवर शासनाचा अधिकार आहे, मूर्तीवर मोहिते अथवा ट्रस्टच्या अधिकार नाही, असा दावा केला होता. फिर्यादीच्यावतीने तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संघटकांतर्फे करण्यात आलेल्या या दोन्ही अर्जावर संयुक्त सुनावणी करताना कणकवली न्यायालयाने संबंधित मूर्ती मोहिते यांच्या ट्रस्टच्या ताब्यात द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
