खल्वायनची मासिक संगीत सभा शनिवारी
खल्वायनची उद्या संगीत सभा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ ः येथील खल्वायन-रत्नागिरी या संस्थेची ३२०वी मासिक संगीतसभा शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी ६ ते ८ या वेळात नेहमीप्रमाणेच रत्नागिरी मध्यवर्ती बसस्थानकासमोरील सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयात आयोजित केली आहे. कै. विमलाबाई लेले आणि कै. द्वारकानाथ बाळ स्मृती मासिक संगीतसभा पुण्याच्या उदयोन्मुख युवा गायिका सावनी शिखरे यांच्या शास्त्रीय, उपशास्त्रीय तसेच अभंग-नाट्यगीत गायनाने रंगणार आहे.
सावनी यांचे शास्त्रीय गायनाचे शिक्षण वयाच्या १०व्या वर्षापासून विदुषी मंजुषा पाटील यांच्याकडे सुरू झाले. त्यानंतर २०१७ पासून समीहन कशाळकर आणि पद्मश्री पंडित उल्हास कशाळकर यांच्याकडून तिने मार्गदर्शन घेतले. पुणे भारती विद्यापीठ येथून तिने एमए (म्युझिक) ही पदवी प्राप्त केली आहे. एमआयटी विश्वशांती गुरूकुलची त्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली आहे. या मैफलीला रत्नागिरीचे प्रसिद्ध तबलावादक प्रथमेश शहाणे व हार्मोनिअम पुणे येथील प्रसिद्ध वादक अथर्व कुलकर्णी (तन्मय देवचके यांचे शिष्य) साथसंगत करणार आहेत. ही मैफल विनाशुल्क असून, सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संस्थाध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी केले आहे.
