वन अधिकाऱ्यांचा संवाद
वाडी जैतापूरवासीयांशी वनविभागाचा संवाद
बिबट्याची दहशत ; रात्री बाहेर न पडण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १८ : तालुक्यातील वाडी जैतापूर येथे बिबट्याचे सतत दर्शन होऊ लागल्यामुळे तेथील ग्रामस्थांबरोबर संवाद साधत वन विभागाकडून सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामस्थांनी रात्रीच्या वेळी एकट्याने बाहेर पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
तालुक्यातील वाडी जैतापूर गाव व परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. यासंदर्भातील माहिती मिळाल्यानंतर वन विभागाचे वनपाल राणबा परशुराम बांबरगेकर यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी वनपाल बांबरगेकर यांनी बिबट्याच्या वावराबाबत ग्रामस्थांना सविस्तर माहिती देत कोणकोणती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत मार्गदर्शन केले. कुणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच बिबट्याच्या संदर्भात योग्य ती खबरदारी घेणे हाच प्रभावी उपाय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामस्थांनी रात्रीच्या वेळी एकट्याने बाहेर न जाणे, घराजवळील परिसरात प्रकाश व्यवस्था ठेवणे, लहान मुले व पाळीव जनावरांची योग्य काळजी घेणे अशा सूचना देण्यात आल्या. पोलिसपाटील बाळकृष्ण कासार, सरपंच सुनीता कासार यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. वन विभागाकडून पुढील काळातही आवश्यक ती दक्षता व उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
