संक्षिप्त
गायकवाड सबलीकरणातून
भूमिहीनांना जमीन मिळणार
रत्नागिरी ः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकाच्या दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबाला जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना राबवण्यात येत आहे. इच्छुक पात्र अर्जदारांनी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडे संपर्क साधून अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांनी केले आहे. सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी पाच लाख रुपये प्रतिएकर किंवा दोन एकर ओलिताखालील जमिनीसाठी आठ लाख प्रतिएकर उपलब्ध करुन देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा, लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन असावा, लाभार्थीचे किमान वय १८ ते ६० वर्षे असणे गरजेचे आहे.
अनुसूचित जातीसाठी
मार्जिन मनी योजना
रत्नागिरी ः केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, कुवारबाव येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांनी केले आहे. केंद्रशासनाने २०१५ मध्ये स्टँडअप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेमध्ये १.२५ लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजिका आगामी तीन वर्षात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठरवले आहे. देशातील २७ सरकारी बँकांच्या १.२५ लाख शाखांच्या माध्यमातून १.२५ लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजिका बनवण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपवण्यात आली आहे.
