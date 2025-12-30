रिझर्व बँकेतला हक्काचा पैसा मिळवा
नरेंद्र देवरे ः कुडाळात ‘आपला पैसा आपला अधिकार’
कुडाळ, ता. ३० ः आपला पैसा, आपला अधिकार, याबाबत प्रत्येक ग्राहकाने जागृत राहिले पाहिजे. दहा वर्षांत ज्यांनी बँक खाती ऑपरेट केली नाहीत, अशांची कोटींमध्ये रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाली आहे. ग्राहक सतर्क राहिला पाहिजे, असे प्रतिपादन बँक ऑफ इंडिया रत्नागिरीचे झोनल मॅनेजर नरेंद्र देवरे यांनी कुडाळ येथे केले.
‘आपला पैसा आपला अधिकार’ मोहिमेच्या कालावधीत १०४ खात्यांमधील २२.७३ लाख रुपयांचा दावा न केलेल्या मालमत्तेचा निपटारा करण्यात आला. आर्थिक क्षेत्रातील दावा न केलेल्या मालमत्तेच्या कार्यक्षम व जलद वितरण अंतर्गत या मोहिमेचा प्रारंभ कुडाळ येथे नुकताच झाला. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँक लि. सिंधुदुर्गच्या अधिकारी पी. पी. बागायतकर, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, सिंधुदुर्ग, एमएच ग्रामीण बँक सचिन नागरे, वरिष्ठ शाखा व्यवस्थापक (एल. आय. सी.) एच. ए. जोशी (कुडाळ), एसबीआय सिंधुदुर्ग मुख्य व्यवस्थापक स्नेहा आंबेकर, एलडीएम ऋषिकेश गावडे, मुख्य व्यवस्थापक (बँक ऑफ महाराष्ट्र, कुडाळ) बैजनाथ गुप्ता, वैभव पवार, नीलेश वालावलकर आदी उपस्थित होते.
ऋषिकेश गावडे यांनी, ठेवीदार शिक्षण व जनजागृती निधीअंतर्गत बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवी निकाली काढण्यासाठी विशेष जिल्हास्तरीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमामुळे खातेदारांना त्यांच्या हक्काच्या ठेवी परत मिळविण्याची संधी मिळणार आहे. दहा वर्षांहून अधिक काळ ज्या ठेवीवर दावा केलेला नाही, अशा ठेवी ‘ठेवीदार शिक्षण व जागरुकता निधी’मध्ये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. खातेदारांना अशा ठेवी परत मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे सांगितले. मोहिमेच्या कालावधीत १०४ खात्यांमधील २२.७३ लाख रुपयांच्या दावा न केलेल्या मालमत्तेचा निपटारा करण्यात आला. धैर्यशील परभणीकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
केवायसी केली, तर राशी परत!
देवरे म्हणाले, ‘ज्यांनी दहा वर्षे खाते ऑपरेट केले नाही, अशांचा जमा झालेला पैसा रिझर्व्ह बँकेत आहे. ही राशी रिझर्व्ह बँकेत जमा करावी लागते. हक्काचा पैसा तुम्हाला मिळाला पाहिजे. केवायसी केली, तर तुमची राशी परत मिळते. आतापर्यंत आपल्या हक्काचा पैसा आपल्याला मिळावा, याकरिता फक्त दहा टक्के प्रगती झाली आहे. तुमचे पैसे तुम्हाला मिळावे, यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सर्व बँकांचा प्रामाणिक उद्देश आहे.’
