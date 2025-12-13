Unclaimed Money : आपला पैसा परत मिळवा! मोदी सरकार देत आहे बँक, विमा आणि म्युच्युअल फंडमधील विसरलेले पैसे, जाणून घ्या कसे मिळणार

Your Money, Your Right movement : देशात लाखो लोकांचे पैसे आजही ‘अनक्लेम्ड’ म्हणजेच दावा न केलेल्या अवस्थेत पडून आहेत. हे पैसे त्यांच्या खऱ्या मालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून विशेष मोहीम राबवली जात आहे. यासाठी ‘आपला पैसा, आपला हक्क’ या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देताना सांगितले की, Your Money, Your Right अभियानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ₹2,000 कोटी रुपये त्यांच्या खऱ्या मालकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. .विसरलेली संपत्ती परत मिळवण्याची संधीपंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही मोहीम म्हणजे लोकांना त्यांनी विसरलेल्या किंवा दुर्लक्षित केलेली आर्थिक संपत्ती परत मिळवण्याची मोठी संधी आहे. त्यांनी नागरिकांना Your Money, Your Right या चळवळीचा भाग बनण्याचे आवाहन केले आहे.या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे बँक ठेवी, विमा, डिव्हिडेंड, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि पेन्शन यांसारख्या लावारिस पडलेल्या आर्थिक मालमत्ता त्यांच्या कायदेशीर हक्कदारांपर्यंत पोहोचवणे..देशात 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम लावारिसअलीकडेच एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की –भारतीय बँकांमध्ये ₹78,000 कोटी रुपये अजूनही क्लेम न केलेले आहेत.विमा कंपन्यांकडे सुमारे ₹14,000 कोटी रुपये अनक्लेम्ड आहेत.म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडे जवळपास ₹3,000 कोटी रुपये पडून आहेत.तर ₹9,000 कोटींचे डिव्हिडेंड अजूनही कोणाच्याही नावावर क्लेम झालेले नाहीत.या आकडेवारीमुळे अनेक लोक आश्चर्यचकित झाले असून, देशात एकूण 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लावारिस अवस्थेत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..Farmer Schemes : शेतकऱ्यांसाठी सरकारची पेन्शन योजना; दरमहा मिळणार 3000 रुपये! जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा?.या पोर्टल्सवर मिळेल अनक्लेम्ड पैशांची माहितीलोकांना आपले विसरलेले पैसे शोधता यावेत यासाठी सरकारने वेगवेगळे ऑनलाइन पोर्टल्स सुरू केले आहेत:RBI चे UDGAM पोर्टल – बँकांमध्ये पडलेल्या अनक्लेम्ड पैशांसाठीIRDAI चे ‘बिमा भरोसा’ पोर्टल – विमा पॉलिसींशी संबंधित अनक्लेम्ड रकमेसाठीSEBI चे MITRA पोर्टल – म्युच्युअल फंडातील अनक्लेम्ड पैशांसाठीकॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे IEPFA पोर्टल – डिव्हिडेंड आणि अनक्लेम्ड शेअर्स क्लेम करण्यासाठीया पोर्टल्सच्या मदतीने नागरिक सहजपणे आपले पैसे शोधू आणि दावा करू शकतात..SBI Interest Rate : SBI चा मोठा निर्णय! FD चे दर बदलले, होम लोन व EMI स्वस्त होणार? नवीन दर पाहा.477 जिल्ह्यांत सुविधा शिबिरांचे आयोजनही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी देशभरातील 477 जिल्ह्यांमध्ये ‘सुविधा शिबिरे’ आयोजित करण्यात आली आहेत. ही शिबिरे ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये, विशेषतः दूर-दूरच्या भागांमध्ये लावण्यात आली आहेत, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकापर्यंत या मोहिमेचा लाभ पोहोचू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.