मंडणगडात संत रविदास महाराज जयंती साजरी

मंडणगड ः संत रविदास महाराज जयंतीनिमित्त अभिवादन करताना मुख्याध्यापक आप्पासाहेब हुलगे, शिक्षक.
मंडणगडात संत रविदास महाराज जयंती
मंडणगड, ता. १ ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मंडणगड येथे संत रविदास महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. हा कार्यक्रम शाळेचे मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.
कार्यक्रमाची सुरुवात शाळेचे वरिष्ठ लिपिक विलास जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पालकवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. प्रकाश हेलोंडे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. त्यांनी संत रविदास महाराज यांच्या भक्ती चळवळीविषयी माहिती देताना समता, मानवता, जात-पात विसरून माणुसकी जपण्याचा संदेश त्यांनी समाजाला दिल्याचे नमूद केले. मन शुद्ध असेल तर तीर्थाची गरज नाही, हा त्यांचा विचार आजही समाजासाठी मार्गदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्याध्यापक अर्जुन हुल्लोळी यांनी संत रविदास महाराज यांचा जन्म, जीवनप्रवास व सामाजिक कार्य याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
