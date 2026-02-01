रत्नागिरीत फुलला पिंक ट्रम्पेट ट्री
रत्नागिरी : शहरातील नाचणे रोड येथे फुललेला पिंक ट्रम्पेट ट्री.
रत्नागिरी : पिंक ट्रम्पेटचे फूल.
रत्नागिरी : मनमोहक गुलाबी रंगाची फुलांनी बहरलेले झाड.
(छायाचित्र ः अतुल बडे, रत्नागिरी)
रत्नागिरी, ता. १ : शहरात नाचणे रोड येथे पिंक ट्रम्पेट ट्री (हलका गुलाबी ताबेबुईया) फुलला आहे. त्याचे वैज्ञानिक नाव टॅबेबुया रोझा आहे. हे झाड त्याच्या सुंदर गुलाबी फुलांमुळे मनमोहक दिसते. जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान ही झाडे बहरतात. आता या झाडाला बहर आल्याने हे झाड पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमींची गर्दी होत आहे.
या झाडाला गुलाबी पौई, गुलाबी टेकोमा किंवा रोझी ट्रम्पेट ट्री अशीही नावे आहेत. या झाडाची फुले जपानच्या चेरी ब्लॉसमसारखी दिसतात. हे एक शोभिवंत झाड आहे, जे उद्याने आणि रस्त्यांच्या कडेला लावले जाते. हे झाड ३० मीटरपर्यंत वाढते.
