रत्नागिरीत १९ एप्रिलपासून पावसाची शक्यता

रत्नागिरीत उद्यापासून पावसाची शक्यता
हवामान विभागाचा अंदाज; बागायतदारांना सतर्कतेचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १७ ः रत्नागिरी जिल्ह्यात पुढील काही दिवसांत हवामानात मोठे बदल होणार असून, रविवार (ता.१९) पासून पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांच्या अंदाजानुसार २० आणि २१ एप्रिल रोजी हलका ते मध्यम पाऊस तसेच मेघगर्जनेची शक्यता आहे, हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू बागायतदारांनी सतर्क राहावे, अशा सूचना डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने पत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसात उन्हाचा कडाका वाढलेला आहे. जिल्ह्यात ३२ ते ३४ अंश सेल्सिअसच्या कमाल तापमान आहे तर किमान तापमान २४ अंशावर स्थिर आहे. दुपारच्या सुमारास उन्हाची तीव्रता अधिक जाणवते. सायंकाळी हलका वारा असतो. दरम्यान, १८ एप्रिलपर्यंत हवामान कोरडे राहील, असे हवामान विभागाकडून सुचवण्यात आले आहे. १९ एप्रिलपासून पावसाला सुरुवात होऊन २० व २१ एप्रिलला पावसाचा जोर वाढू शकतो.
बदलत्या हवामानाला सामोरे जाण्यासाठी परिपक्व झालेला आंबा पावसापूर्वी लवकरात लवकर काढून घ्यावा, काढलेली फळे सुरक्षित व झाकलेल्या ठिकाणी ठेवावीत. तसेच आंबा काढताना तो ८० ते ८५ टक्के पक्वतेचा असतानाच काढावा. साका टाळण्यासाठी काढणी सकाळी १० वाजेपर्यंत किंवा संध्याकाळी ४ नंतरच करावी, अशा सूचना विद्यापीठाने केल्या आहेत.
