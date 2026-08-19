कोकण

तन्वी सुतार हिची डेटा अॅनालिस्ट म्हणून निवड

तन्वी सुतार हिची डेटा अॅनालिस्ट म्हणून निवड
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तन्वी सुतार

तन्वी सुतार हिची ‘डाटा ॲनालिस्ट’पदी निवड
रत्नागिरी : गोगटे- जोगळेकर महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र विभागातील विद्यार्थिनी तन्वी सुतार हिची नामांकित संशोधन संस्था हैदराबाद येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) येथे डाटा ॲनालिस्ट (माहिती विश्लेषक) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ही नियुक्ती बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्रँडअंतर्गत करण्यात आली.तन्वी सुतार हिला टीआयएफआरकडून अधिकृत नियुक्तीपत्र देण्यात आले. तिची कामाचे ठिकाण डेरवण येथील बी. के. एल. वालावलकर ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. डाटा विश्लेषण, संगणकशास्त्र आणि संशोधन क्षेत्रातील कौशल्यांना मिळालेली ही संधी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे. प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, उपप्राचार्य डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, उपप्राचार्या डॉ. अपर्णा कुलकर्णी, संगणकशास्त्र व डाटा सायन्स विभागप्रमुख प्रा. अमोल सहस्रबुद्धे, आयटीसीएस समन्वयक प्रा. अनुजा घारपुरे आदींनी तिचे अभिनंदन केले.

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