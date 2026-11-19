Toronto Power Plant Land Survey in Sahyadri Hills : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरांटो पॉवर प्लॅन्ट प्रकल्पासाठी ६०० एकर क्षेत्रातील वृक्षतोड होणार असल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून तीव्र विरोध होत (Toronto Power Plant Sahyadri tree plantation) आहे. .या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपनीने वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण परिसरातील सह्याद्रीच्या पट्ट्यात जागेचा शोध घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सुमारे ६०० एकर जागेचे सर्वेक्षणही केल्याचे समजते. मात्र, या प्रयत्नांना यश आले नसल्याने कंपनीने तूर्तास हा शोध थांबविल्याची चर्चा आहे..कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरांटो पॉवर प्लॅन्ट प्रकल्पासाठी सुमारे ६०० एकर क्षेत्रातील वृक्षतोड प्रस्तावित आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार या क्षेत्रातील सुमारे ४० हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वृक्षतोडीचा आकडा लाखोंच्या घरात असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक आणि आदिवासी बांधवांकडून तीव्र विरोध होत आहे. ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनीही या विरोधात भूमिका घेतली आहे..Mahabaleshwar Tunnel Project : महाबळेश्वरमध्ये वांद्रे-वरळी सी-लिंकची झलक! 175 कोटींचा केबल-स्टे पूल पूर्ण; 'व्ह्यू गॅलरी'तून दिसणार कोयनेचा विहंगम नजारा.या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षारोपणासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने कंपनीने रत्नागिरी जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत मोर्चा वळविल्याची माहिती आहे. चिपळूण परिसरातील सह्याद्रीपट्ट्यात सुमारे ६०० एकर जागेचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण करण्यात आले. कंपनीच्या प्रतिनिधींना काही ठिकाणच्या जमिनी दाखविण्यात आल्या. या प्रक्रियेत काही मध्यस्थ आणि दलालही सक्रिय झाले होते..संबंधित जागांचे व्यवहार पूर्ण करून देण्यासाठी काही दलालांनी पुढाकार घेतला. कंपनीच्या प्रतिनिधींना जमिनी दाखविण्यापासून ते व्यवहाराची प्रक्रिया पुढे नेण्यापर्यंतचे प्रयत्न करण्यात आले. या कामासाठी संबंधित दलालांनी दहा टक्के मोबदला घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, पैसे देऊनही कंपनीला अपेक्षित ६०० एकर जागा उपलब्ध झालेली नसल्याचे समजते..Revas-Reddi Coastal Highway : 40 वर्षांपासून स्वप्न दाखवलेला सागरी महामार्ग पुन्हा अडचणीत? जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे भूसंपादन रखडले; 54 हेक्टरसाठी MSRDC चे प्रयत्न.अखेर जागेचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेला अपेक्षित यश न मिळाल्याने कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सह्याद्रीपट्ट्यातील प्रयत्न थांबवून येथून माघार घेतल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, जागा मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही मध्यस्थांनी मात्र चांगली कमाई केल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. या व्यवहारांबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..दरम्यान, टोरांटो कंपनीला सह्याद्रीपट्ट्यात ६०० एकर जागा उपलब्ध झाली असती, तर त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे शक्य झाले असते. परिणामी, वनक्षेत्र आणि हरित आच्छादन वाढण्यास मदत झाली असती. मात्र, जागेचा शोध अपयशी ठरल्याने हा पर्यायही सध्या अधांतरी राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.