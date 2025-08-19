कोकण

Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग वाहतूक मुसळधार पावसामुळे धोक्यात, कोलाड भिरा फाट्यावरून वळवली

Marathwada Heavy Rain: मुंबई गोवा महामार्गावरील मुसळधार पावसामुळे वाहतूक कोलाड येथील भिरा फाट्यावरून वळवण्यात आली आहे. पुलावरून पाणी जाण्यामुळे वाहतूक सुरक्षेसाठी फौजफाटा तैनात केला गेला.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गाची वाताहत झाली आहे. माणगाव जवळील कळमजे पूल धोकादायक झाला आहे.

