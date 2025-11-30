Tribal Development Scam : आदिवासी विकास निधीचा अब्जावधींचा घोटाळा! अनामत रकमेच्या नावाखाली १ अब्ज ११ कोटींचा डल्ला!

मोखाडा : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील 1 अब्ज 11 कोटी 65 लाख रूपयांच्या अनामत रकमेच्या डिमांड ड्राफ्ट चा गैरव्यवहार समोर आला आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी निकी कंस्ट्रक्शन चे संचालक आणि विक्रमगड नगरपंचायत चे नगराध्यक्ष निलेश ( पिंका ) पडवळे यांना अटक करण्यात आली आहे. एव्हढी अनामत रक्कम असेल तर विकास कामांसाठी दुपटीहून अधिक कामे झाली असणार. त्यामुळे आदिवासी भागाचा विकास आहे कुठे ? आदिवासी विकासाच्या निधीवर डल्ला मारून विकास कोणाचा झाला ? हा मुद्दा चव्हाटय़ावर आला आहे. .जव्हार सार्वजनिक बांधकाम प्रत्येक वर्षी अनेक मार्गाच्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमुळे चर्चेत राहीला आहे. नगरपरिषदेच्या धामधुमीत, केलेल्या कामांच्या अनामत रक्कम परस्पर हडपण्याचा मोठा गैरव्यवहार बॅक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेने चव्हाटय़ावर आला आणि शासनाचे 1 अब्ज 11 कोटी 65 लाख रूपयांची रक्कम बचावली आहे. हा गैरव्यवहार निकी कंस्ट्रक्शन चे संचालक व विक्रमगड नगरपंचायत चे नगराध्यक्ष निलेश पडवळे यांनी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याला अटकही झाली आहे..Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं.कामाच्या रकमेच्या एक किंवा दोन टक्के रक्कम अनामत म्हणून शासन दरबारी ठेवली जाते. त्यामुळे या रकमेसम एक टक्का 10 ते 12 अथवा दोन टक्क्याने 22 ते 24 हजार कोटींची कामे झाल्याचे निदर्शनास येते. एव्हढा विकास निधी एका बांधकाम खात्यातच एका कंस्ट्रक्शन कंपनीकडून खुर्चीला गेला असेल तर या भागाचा कायापालट होऊन बारामती प्रमाणे विकास होणे अपेक्षित होते. एव्हढा निधी खर्चुनही नागरिकांच्या नशिबी खड्ड्यांचे रस्तेच आहेत. त्यामुळे या निधीची कामे झालीत कुठे ? याचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान ऊभे राहीले आहे..एव्हढ्या मोठ्या अनामत रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट वर आपल्या सह्या नसल्याचे कार्यकारी अभियंता आणि लेखाधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनामतीची अचुक एव्हढ्याच रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट कसा काय बनविण्यात आला ? त्यामुळे यामध्ये बांधकाम विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आता त्याचीही सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. आदिवासी विकासाच्या नावाखाली येणार्या निधीची सर्रास लुट केल्याचे ऊघड झाले आहे. माजी आमदार सुनील भुसारांनी हे प्रकरण चांगलेच लाऊन धरले आहे. तसेच विक्रमगड विधानसभेचे आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी ही या कंस्ट्रक्शनने केलेल्या मागील सर्व कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आदिवासी विकासाच्या नावाने नेहमीच गळे काढणारे नेते, पक्ष आणि संघटना आता गप्प का ? असा सवाल ही ऊपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.