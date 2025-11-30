कोकण

Tribal Development Scam : आदिवासी विकास निधीचा अब्जावधींचा घोटाळा! अनामत रकमेच्या नावाखाली १ अब्ज ११ कोटींचा डल्ला!

Mokhada PWD Scam : मोखाडा–जव्हार PWD मधील 1 अब्ज 11 कोटींच्या अनामत रकमेचा भल्यामोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी असलेला निधी कुठे गेला, याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Massive Deposit Fraud Uncovered in Jawhar Public Works Department

Sakal

भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील 1 अब्ज 11 कोटी 65 लाख रूपयांच्या अनामत रकमेच्या डिमांड ड्राफ्ट चा गैरव्यवहार समोर आला आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी निकी कंस्ट्रक्शन चे संचालक आणि विक्रमगड नगरपंचायत चे नगराध्यक्ष निलेश ( पिंका ) पडवळे यांना अटक करण्यात आली आहे. एव्हढी अनामत रक्कम असेल तर विकास कामांसाठी दुपटीहून अधिक कामे झाली असणार. त्यामुळे आदिवासी भागाचा विकास आहे कुठे ? आदिवासी विकासाच्या निधीवर डल्ला मारून विकास कोणाचा झाला ? हा मुद्दा चव्हाटय़ावर आला आहे.

