SSC Exam Result : जिद्दीच्या जोरावर सुमिताने गाठले यश! घरची जबाबदारी सांभाळून प्रतिकूल परिस्थिती व त्वचारोगावर मात करत मिळवले दहावीत यश

पाली - परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली आणि संकटांचे डोंगर समोर उभे असले, तरीही प्रबळ इच्छाशक्ती आणि कष्टाच्या जोरावर यशाची शिखरे पादाक्रांत करता येतात, हे पाच्छापूर माध्यमिक विद्यालयातील सुमिता गोविंद फसाळ हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. घरची अत्यंत हलाखीची परिस्थिती आणि शारीरिक व्याधींवर मात करत सुमिताने दहावीच्या परीक्षेत 71.40 टक्के मिळवून उज्ज्वल यश संपादन केल्याने सर्वत्र तिचे कौतुक होत आहे..सुमिताचे वडील आणि आई दोघेही मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. सुमिता ही घरात सर्वात मोठी मुलगी असून तिच्यावर पाच बहिणी आणि एका भावाची जबाबदारी आहे. घरात अठराविश्वे दारिद्र्य असतानाही तिने शिक्षणाची जिद्द सोडली नाही. अभ्यासाचा ताण आणि घरची परिस्थिती यासोबतच सुमिताला हाताला आणि पायाला असलेल्या त्वचारोगाच्या त्रासाचा सामना करावा लागला. अनेकदा शारीरिक वेदना होत असतानाही तिने आपला आत्मविश्वास डगमगू दिला नाही. प्रतिकूल आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून तिने सातत्याने अभ्यास सुरू ठेवला आणि आज त्याचे फळ तिला यशाच्या रूपात मिळाले आहे..सुमिताच्या या यशात तिच्या शाळेचे मोलाचे योगदान आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक माळी, तिचे वर्गशिक्षक आणि इतर सर्व विषय शिक्षकांनी तिला वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक सहकार्य केले. शिक्षकांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळेच कठीण प्रसंगातही ती अभ्यास करू शकली, असे तिने कृतज्ञतेने नमूद केले.सुमिताने मिळवलेले यश हे कष्टकरी आणि जिद्दी विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठे उदाहरण आहे. एका सामान्य मजुराच्या मुलीने, आजाराशी लढा देत मिळवलेले हे यश दुर्गम भागातील इतर विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरणार आहे. तिच्या पुढील शिक्षणासाठी आमचे सदैव सहकार्य राहील. असे मुख्याध्यापक दीपक माळी यांनी सांगितले..सुमिताच्या या यशाची दखल घेऊन संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत घोसाळकर तसेच परिसरातील अनेक मान्यवरांनी तिचे विशेष कौतुक केले आहे. गरीब परिस्थितीतून पुढे येणाऱ्या अशा होतकरू विद्यार्थिनींमुळे समाजाचा गौरव वाढतो, अशा शब्दांत तिचे अभिनंदन करून तिला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या.