Konkan MLC Election : '5 वेळा पराभूत केलेल्या उमेदवारासाठी...'; उदय सामंतांचा तटकरेंच्या बिनविरोध निवडीवर थेट आक्षेप, महायुतीमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर?

रत्नागिरी : विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अनिकेत तटकरे यांच्या बिनविरोध निवडीत कोणतेही योगदान नाही. त्यावेळी माघारीविषयी कोणतीच माहिती मला दिलेली (Konkan MLC election political controversy) नव्हती. कोकणची जागा बिनविरोधच करायची होती, तर पालकमंत्री म्हणून मला कल्पना द्यायला हवी होती. पाच वेळा मी पराभूत केलेल्या त्या उमेदवाराबाबत एवढा मोठा निर्णय घेताना मला विश्वासात घेणे किंवा पूर्वकल्पना देणे गरजेचे होते, अशा शब्दांत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी नाराजी व्यक्त केली. .तसेच ही माहिती आपल्यापासून का लपवून ठेवली, याचे कारण आपल्याला ठाऊक नसल्याचे सांगत त्यांनी या विजयाचे श्रेय घेण्यास नकार दिला. येथे पत्रकार परिषदेत सामंत बोलत होते. अनिकेत तटकरे यांच्या बिनविरोध विजयाचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत उदय सामंत यांना दिले होते. सामंत यांनी खासदार तटकरेंचा हा दावा फेटाळला. त्यामुळे कोकणातील महायुतीतील समीकरणांबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे..सामंत म्हणाले, ‘कोकण मतदारसंघाच्या जागावाटपाच्या सुरुवातीच्या चर्चेत मी सहभागी होतो. त्यावेळी रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. रायगडचे पालकमंत्रिपद शिवसेनेच्या भरत गोगावले यांना मिळावे आणि त्या बदल्यात कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्यात यावी, असे ठरले. त्यानंतर आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवी यांनीही या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता..Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.परंतु, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार महेंद्र दळवी यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून जुईली दळवी यांचा अर्ज मागे घेण्यात आला. बाळ माने आणि तटकरे यांच्यात थेट लढत झाली असती, तरीही तटकरेच मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले असते. मात्र, मी परभणीत प्रचाराला असताना सोशल मीडियावर महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराची माघारीची बातमी पाहिली. याबाबत कोणतीच माहिती मला नव्हती.’.Nashik Milk Collection : नाशिक विभागात खळबळ! FDA च्या धडक कारवाईनंतर तब्बल 2 लाख लिटरने दूध संकलन घटले; काय आहे नेमकं प्रकरण?.जाणीवपूर्वक अलिप्त ठेवल्याची चर्चाभाजप नेते आणि मत्स्यव्यवसायमंत्री नीतेश राणे यांच्या थेट पुढाकारामुळेच महाविकास आघाडीच्या बाळ माने यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला होता. त्यानंतर माने यांची उबाठामधून हकालपट्टी करण्यात आली आणि त्यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली होती, परंतु ते मध्यंतरी उपसभापती सचिन अहिर यांनाही भेटले होते. या सर्व राजकीय घडामोडीत सामंत यांना जाणीवपूर्वक अलिप्त ठेवण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.