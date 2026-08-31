Uday Samant on Jarange: परभणीतील मेळाव्यावरून जरांगेंचा गैरसमज उद्योगमंत्री उदय सामंत; मराठा आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्याचा हेतू नाही

राजापूर: परभणी येथील शिवसेनेचा शेतकरी व युवा संवाद मेळावा हा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी किंवा मराठा आरक्षणात अडथळा निर्माण करण्यासाठी आयोजित केला नव्हता. हा मेळावा दोन महिन्यांपूर्वीच नियोजित होता. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी गैरसमज करून घेऊ नये, असे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. राजापूर येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘परभणी येथील मेळावा ७ जुलैला होणार होता. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे तो पुढे ढकलला. जरांगे पाटील यांचे उपोषण .परभणीतील मेळाव्यावरून जरांगेंचा गैरसमजसुरू असताना हा मेळावा घेतल्यामुळे जरांगे यांचा गैरसमज झाला आहे. खासदार संजय जाधव यांनी मनोज जरांगे यांना फोन केला, तेव्हा मेळाव्याच्या ठिकाणी हजारो लोक उपस्थित होते. त्यामुळे शिंदे साहेबांना हा मेळावा पूर्ण करावा लागला. या मेळाव्यातून मराठा समाजाला कमी लेखण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल मला परभणी एमआयडीसीच्या कामासंदर्भात फोन केला होता..LPG Rules September 2026 : एलपीजी ग्राहकांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून गॅस सिलिंडरचे ‘हे’ ५ नियम बदलणार .त्या संभाषणादरम्यान त्यांनी मला सांगितले की, आंदोलने होत राहतील आणि मागण्याही मान्य होतील, परंतु मनोज जरांगे यांनी स्वतःच्या प्रकृतीची काळजी घेतली पाहिजे. शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना एका आंदोलकाने घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असता, उपमुख्यमंत्री यांनी तत्काळ मध्यस्थी करत ''तो माझाच माणूस आहे, त्याच्यावर कारवाई करू नका, असे आदेश दिले. ही संवेदनशीलता केवळ शिंदे साहेबच दाखवू शकतात.’.गैरसमजातून वाईट बोलणे अयोग्यमाझे आणि जरांगे पाटलांचे संबंध राजकारणाच्या आणि आंदोलनाच्या पलीकडचे आहेत, असे सांगत मंत्री सामंत म्हणाले, ‘कोणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा गैरसमजातून एकनाथ शिंदे अथवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल वाईट बोलणे योग्य नाही. शिंदे साहेबांची भूमिका कायम मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचीच आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण अडचणीत यावे, अशी भूमिका ते कधीही घेणार नाहीत, याची खात्री जरांगे यांनी बाळगावी.’.Hirakani Tigress Latest Update : सह्याद्रीच्या जंगलात 'हिरकणी'चा मुक्त वावर! चिपळूणच्या डोंगरात 2 महिने मुक्काम; वन विभागाचे जीपीएसवर लक्ष.पुढील २४ तासांत निर्णय; लवकरच भेट घेणारमराठा आरक्षणाच्या आणि जरांगे यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात शासन सकारात्मक असून, पुढच्या २४ तासांत यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी मी स्वतः, प्रसाद लाड आणि इतर नेते त्यांच्या सतत संपर्कात आहोत. मी स्वतः उद्या किंवा परवा मनोज जरांगे यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहे, असे सामंत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.