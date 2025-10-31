कोकण

Uday Samant vs Narayan Rane : उदय सामंत आणि नारायण राणेंमध्ये कलगीतुरा; भाजप, शिवसेना कोकणात स्वबळावर लढणार?

BJP and Shiv Sena : महायुती झाल्यास सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे सांगत महायुती झाली नाही तर उमेदवार उभे करण्याची तयारी ठेवा. मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी सक्षम राहा, असे आवाहन शिवसेना संपर्कमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे केले.
Uday Samant vs Narayan Rane

महायुती झाल्यास सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे सांगत महायुती झाली नाही तर उमेदवार उभे करण्याची तयारी ठेवा.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Konkan politics BJP Shiv Sena : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महायुतीचा भगवा किंवा शिवसेनेचा भगवा फडकवायचा आहे. महायुतीसाठी समन्वयक समिती आग्रही आहे. मात्र, शिवसेनेला कुठेच कमी लेखू नये, आम्ही संयमी आहोत. एक घाव, दोन तुकडे करणार नाही. महायुती झाल्यास सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे सांगत महायुती झाली नाही तर उमेदवार उभे करण्याची तयारी ठेवा. मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी सक्षम राहा, असे आवाहन शिवसेना संपर्कमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे केले.

Loading content, please wait...
Narayan Rane
uday samant
Konkan
Shiv Sena Thackeray faction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com