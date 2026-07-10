Ratnagiri Agriculture: नारळ-सुपारीला विम्याची ढाल; प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत समावेश, बागायतदारांना मोठा दिलासा

-राजेंद्र बाईत, राजापूरराजापूर : हवामान बदल आणि कीडरोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कोकणातील नारळ व सुपारी बागायती मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नारळ व सुपारी पिकांचा समावेश करून यंदापासून विमा संरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे उत्पादनातील घट आणि आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाणार्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील बागायतदारांना मोठा आधार मिळणार आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...जगभरामध्ये कोकणाला विशेष ओळख मिळवून देणार्या हापूस आंब्यासह काजूपीक गेल्या दशकभरामध्ये सातत्याने वातावरणामध्ये झालेल्या बदलांमुळे अडचणीत आले आहे. कीडरोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला तरी, उत्पादनातील घट थांबताना दिसत नाही. अशा स्थितीमध्ये हवामान बदलाचा कमी परिणाम होणार्या आणि वर्षाकाठी दोनवेळा हमखास उत्पन्न मिळवून देणार्या सुपारी बागायतीकडे कोकणातील शेतकरी वळत आहे; मात्र, सुपारीच्या उत्पादनात निम्म्यापेक्षा जास्त घट झाली आहे. नारळपिकाचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे विमा कवच मिळाल्यामुळे बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..असे आहे पीकविमा संरक्षणशासनाच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पीकविमा संरक्षणासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील नारळ पिकासाठी 52, तर सुपारी पिकासाठी 23 अशी मिळून 74 मंडलांची निवड झाली आहे. कमी तापमान, वेगाचा वारा, जास्त तापमान, जास्त पाऊस व जास्त आर्द्रता, कमी पाऊस आणि गारपीट यामुळे नुकसान झाल्यास नारळ पिकाकरिता 1 लाख 70 हजार आणि गारपिटीकरिता स्वतंत्र 57 हजार, तर सुपारी पिकाकरिता 1 लाख आणि गारपिटीकरिता स्वतंत्र 33 हजार संरक्षण कवच मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत नारळ आणि सुपारी पिकांचे नुकसान ठरवण्यासाठी विशिष्ट हवामान धोके आणि कालावधी निश्चित करण्यात आले आहेत. नारळ पिकासाठी वेगवान वारा म्हणजेच चक्रीवादळासदृश परिस्थिती आणि अतिशय कमी तापमान या हवामान घटकांमुळे होणार्या संभाव्य नुकसानीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तर, सुपारी पिकासाठी फळगळतीस कारणीभूत ठरणारा वेगवान वारा आणि अवकाळी पाऊस या घटकांपासून संरक्षण देण्यात आले आहे..पीकविमा संरक्षणासाठी या मंडलाचा समावेशनारळ पीक (समाविष्ट 52 मंडले)रत्नागिरी ः रत्नागिरी, खेडशी, पावस, जयगड, फणसोप, कोतवडे, मालगुंड, पाली, तरवळ, टेंभे, खालगाव लांजा ः लांजा, पुनस, साटवली व विलवडेराजापूर ः जैतापूर, भू, वाडापेठ, राजापूरगुहागर ः गुहागर, हेदवी, तळवली, पाटपन्हाळे, आबलोली व पालशेतचिपळूण ः रामपूर, शिरळदापोली ः दापोली, बुरोंडी, दाभोळ, आंजर्ले, वाकवली, वेळवी, पालगड, हर्णे, देगाव, आगरवायंगणीखेड ः खेड, शिर्शी, आंबवली, कुळवंडी, भरणे, लवेल, धामणंद, तळे, भोस्ते, धामणदेवी, चिंचघरमंडणगड ः मंडणगड, म्हाप्रळ, देव्हारे, वेसवी.सुपारी पीक (समाविष्ट 23 मंडले)रत्नागिरी ः फणसोप, कोतवडेराजापूर ः जैतापूर, भू, वाडापेठगुहागर ः गुहागर, हेदवी, तळवली, पाटपन्हाळे, आबलोली, पालशेतमंडणगड ः देव्हारे, वेसवीदापोली ः दापोली, बुरोंडी, दाभोळ, आंजर्ले, वाकवली, वेळवी, पालगड, हर्णै, देगांव, आगरवायंगणी.नारळ व सुपारी उत्पादन घटण्याची कारणेसातत्याने अतिवृष्टी अन् वादळेबदलते हवामान अन् वाढते तापमानबुरशी अन् कीडरोगाचा प्रादुर्भावमाकडांचा त्रासफळगळती.“ सुपारीवर गेल्या काही वर्षांमध्ये कीडरोगांचा प्रादुर्भाव वाढला असून, मोठ्या प्रमाणात फळगळतीही आहे. कमी उत्पादन, व्यवस्थापनावर होणारा वाढता खर्च; मात्र, त्या तुलनेमध्ये कमी उत्पन्न ही सुपारी बागायतदारांची व्यथा आहे. तशीच स्थिती नारळ पिकाचीही आहे. हापूस आंबा-काजू पिकाप्रमाणे सुपारी-नारळ पिकालाही पीकविम्याचे संरक्षण मिळावे, अशा मागणीचा ठराव राजापूर पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये आपण केला होता. त्याची दखल घेत शासनाने सुपारी-नारळ पिकाला पीकविमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा बागायतदारांना निश्चितच मोठा आधार मिळणार आहे.”- राजेश गुरव, सदस्य, राजापूर पंचायत समिती.Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.“ हवामान बदलाचा कमी परिणाम होणार्या आणि वर्षाकाठी दोनवेळा हमखास उत्पन्न मिळवून देणार्या सुपारी बागायती शेतकर्यांनी विकसित केल्या आहेत; मात्र, सुपारीलाही बदलत्या वातावरणाचा फटका बसून त्याचेही उत्पादन घटले आहे. नारळ पिकाचीही तशीच स्थिती आहे. अशा स्थितीमध्ये आंबा-काजूप्रमाणे सुपारी-नारळालाही पीकविमा संरक्षण मिळाल्याने त्याचा शेतकर्यांना एकप्रकारे आधार मिळाला आहे.”- संतोष पाटील, शेतकरी, राजापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.