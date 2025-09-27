Vehicle Carrying Beef : गोमांस वाहतूक करणारे वाहन पेटवली, पोलिसांसमोर चालकाला मारहाण; मंत्री नितेश राणे घटनास्थळी दाखल

Sindhudurg Police : गोमांस वाहतूक होत असल्याच्या संशयावरून तिलारी येथे सुमारे ५० जणांच्या जमावाने मोटार पेटविल्याच्या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले. पोलिसांसमक्ष संबंधित चालकाला जमावाने मारहाण केली. यानंतर दोडामार्ग पोलिस ठाण्याबाहेर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमले. स्वतः पालकमंत्री नीतेश राणे येथे दाखल झाले. पोलिसांनी येथील नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्यासह भाजप तालुकाध्यक्ष दीपक गवस व अन्य मिळून पाच जणांना अटक केली. या प्रकरणाने निर्माण झालेला तणाव आजही कायम होता. यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत..या प्रकरणात पोलिसांतर्फे परशुराम गंगाराम सावंत यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सुमारे पन्नास ते साठ जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गैर कायदेशीर जमाव करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला असून, लोकसेवकाला कायदेशीर काम करण्यापासून परावृत्त केल्याची फिर्याद त्यांनी दिली आहे. त्यावरून संशयित नगराध्यक्ष चव्हाण, भाजप तालुकाध्यक्ष गवस, महिंद्र खरवत, विजय कांबळे, वैभव रेडकर या पाच जणांना अटक करून आज न्यायालयात हजर केले असता पोलिस कोठडी सुनावली. पालकमंत्री राणे यांनी काल रात्री यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी दोडामार्ग पोलिस ठाण्याला भेट दिली. यानंतर कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून घाबरायचे कारण नाही, नगराध्यक्षांसह इतरांना लवकरच बाहेर काढू, असे कार्यकर्त्यांना सांगितले..याबाबत पोलिस परशुराम सावंत यांनी दिलेल्या फिर्यादीतील आशय असा, गुरुवारी (ता. २५) निजामुद्दीन मोहम्मद कुरेशी हा मोटर (जीए ०६ एफ ४५०७) घेऊन जात असताना त्यात बकरासदृश प्राण्याचे मांस असल्याचे वीजगर येथील तपासणी नाक्यावर वाहन तपासत असताना लक्षात आले. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार संबंधित चालकाची खातरजमा करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता दोडामार्ग पोलिस ठाणे येथे घेऊन जात होतो. दरम्यान, आम्ही दुपारी साडेबाराच्या सुमारास दोडामार्ग-बेळगाव रोडवर पातळेश्वर मंदिराजवळ आलो असता सुमारे ५० ते ६० लोकांनी चारचाकी व दुचाकी वाहनाने रस्ता अडविला. मोटारीच्या काचा फोडल्या. त्यानंतर संबंधितांनी चालकाला मारहाण करण्यासाठी चिथावणी दिली. निजामुद्दीन मोहम्मद सय्यद कुरेशी याला बाहेर ओढून लाथाबुक्याने, तसेच लाकडी दांड्याने जीवे मारण्याच्या उद्देशाने मारहाण केली. गाडीवर पेट्रोल टाकून ती पेटवून दिली..या तक्रारीनंतर काल उशिरा श्री. चव्हाण यांच्यासह पाच जणांना अटक केली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठिकठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवला. तहसील कार्यालयाच्या आवारात भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते व चव्हाण यांच्या मित्र परिवाराचा मोठा जमाव होता. शेकडो कार्यकर्ते पोलिस ठाण्यासमोर होते. घटनेचे गंभीर लक्षात घेता अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम यांनी तहसील कार्यालयाच्या आवारात कडक बंदोबस्त ठेवून कोणालाही आत न पाठवण्याचे आदेश दिले.दरम्यान, रात्री साडेदहा वाजता पालकमंत्री राणे यांनी पोलिस ठाण्याला भेट दिली. पोलिस अध्यक्ष व अप्पर पोलिस अधीक्षक यांच्यासोबत चर्चा करून घटनेबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेतली. मात्र, यावेळी चर्चेदरम्यान त्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणालाही येण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. यावेळी तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांसहित भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, एकनाथ नाडकर्णी, संतोष नानचे, महेश सारंग, तसेच तालुक्यातील सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी ‘भक्ती’चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.पालकमंत्री राणे म्हणाले, ‘‘पोलिसांनी काही लोकांना ताब्यात घेतले आहे. आपल्या धर्मासाठी या युवकांनी काम केल्याने त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याची जबाबदारी माझी आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आपल्या माणसांना लवकरात लवकर बाहेर कसे सुखरूप काढता येईल यासाठी चांगला वकील दिला जाईल. आम्ही सर्व वरिष्ठ आपल्यासोबत आहोत. त्यामुळे घाबरण्याचे काहीही कारण नाही.’’वरील प्रकरण घडल्यानंतर सायंकाळी दोडामार्ग तालुक्यात पोलिस बंदोबस्त मागविला. सायंकाळी कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक संजय दराडे यांनी दोडामार्ग पोलिस ठाण्यात दाखल होत वरील प्रकरणी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार संशयितांची चौकशी करण्यात आली. त्यांना आज न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना मंगळवारपर्यंत पाच दिवस पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास पोलिस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे करीत आहेत..दोडामार्ग शहरात बंदोबस्त वाढवलाया घटनेचे गांभीर्य इतके होते की, या प्रकरणावरून तालुक्यात अन्य ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात पोलिस बळ मागविले होते. तालुक्यात मुख्य बाजारपेठ तसेच अन्य मार्गावर, चौकाचौकांत कडक बंदोबस्त तैनात होता. तहसीलदार आवारात फोलिसांची फौज खडा पहारा देत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.