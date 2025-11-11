Raigad News: 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती रायगड जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर'; विवेक सुभेकर अध्यक्ष तर संदेश गायकवाड कार्यकारी अध्यक्ष

-अमित गवळेपाली: महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती रायगड जिल्हा कार्यकारिणी बैठक रविवारी (ता. 9) नागोठणे येथे लायन्स ऑफिस स्व. बाळासाहेब ठाकरे बालोद्यान येथे संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्हा पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. यावेळी विवेक सुभेकर यांची जिल्हा अध्यक्ष तर संदेश गायकवाड यांची जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. यावेळी उत्कृष्ट कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला. .यावेळी जिल्हा प्रधान सचिव म्हणून अमित निंबाळकर, वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्प कार्यवाह मोहन भोईर, युवा सहभाग कार्यवाह अमित गवळे, कायदेविषयक सल्लागार ऍड संकल्प गायकवाड बुवाबाजी संघर्ष कार्यवाह नंदकिशोर राक्षे आणि महिला सहभाग कार्यवाह म्हणून योगीता डंगर यांची निवड करण्यात आली..तसेच यावेळी रायगड जिल्हा उत्कृष्ट कार्यकर्ता अमित निंबाळकर, रायगड जिल्हा लक्षवेधी कार्यकर्ता दिनेश शिर्के, रायगड जिल्हा युवा कार्यकर्ता प्रमोद खांडेकर आणि रायगड जिल्हा उत्कृष्ट महिला कार्यकर्ती योगिता डंगर यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र ट्रस्ट अध्यक्ष गणेश चिंचोले, राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रवीण देशमुख, राज्य सल्लागार समिती सदस्य. भाऊ सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी गणेश चिंचोले यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची विविध पुस्तके आणि विशेषतः युवक आणि लहान मुलांसाठी असलेल्या पुस्तकांची माहिती दिली. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त लोकांना वाचनासाठी प्रेरित करावे असे सांगितले. तर प्रवीण देशमुख यांनी महाराष्ट्र अंनिसची चतुसूत्री सांगितली. .पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक शाखा भेटी करून समविचारी लोकांना आपल्या सोबत जोडून घ्यावे असे सांगितले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही कोणत्याही धर्माला व देवाला विरोध करत नाही, तर याद्वारे होणाऱ्या शोषणाला व फसवणुकीला विरोध करते असे सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रभावी सूत्रसंचालन नरेश पाटील यांनी केले. यावेळी जिल्ह्यातील महा. अंनिस पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.