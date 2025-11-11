कोकण

Raigad News: 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती रायगड जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर'; विवेक सुभेकर अध्यक्ष तर संदेश गायकवाड कार्यकारी अध्यक्ष

Vivek Subhekar Elected President: पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक शाखा भेटी करून समविचारी लोकांना आपल्या सोबत जोडून घ्यावे असे सांगितले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही कोणत्याही धर्माला व देवाला विरोध करत नाही, तर याद्वारे होणाऱ्या शोषणाला व फसवणुकीला विरोध करते असे सांगितले.
Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti’s newly announced Raigad district executive committee with Vivek Subhekar and Sandesh Gaikwad leading the team.

पाली: महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती रायगड जिल्हा कार्यकारिणी बैठक रविवारी (ता. 9) नागोठणे येथे लायन्स ऑफिस स्व. बाळासाहेब ठाकरे बालोद्यान येथे संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्हा पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. यावेळी विवेक सुभेकर यांची जिल्हा अध्यक्ष तर संदेश गायकवाड यांची जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. यावेळी उत्कृष्ट कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला.

