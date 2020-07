वनक्षेत्रातील बेसुमार अतिक्रमाणांविरोधात कुठे सुरू आहे कारवाई... वाचा

आंबोली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिध्द अशा आंबोली येथील वनपरिक्षेत्रातील जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार झाल्यामुळे याबाबतच्या कारवाईला वेग आला आहे. या संदर्भात वनविभागाच्या प्रधान कार्यालयात, तसेच मंत्रालय पातळीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश आले. त्यानंतर वनविभागाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत खासगी वने नोंद असलेल्या जमिनींमध्ये अचानक अतिक्रमण सुरू झाले. काहींनी अतिक्रमण करून एकरच्या एकर जमिनींवर कुंपण घातले. 30-35 वर्षांत इथे आलेल्या स्थलांतरितांनी तर एकरच्या एकर जमिनी कोणालाही न विचारता जंगल तोडून कुंपणे घातली. एवढेच नाही तर वर्षानुवर्षे वहिवाट असणाऱ्या आणि अनेक पिढ्या इथले रहिवाशी असणाऱ्या स्थानिकांची जमीन आपलीच असल्याचे सांगून अतिक्रमण केल्याच्याही तक्रारी वाढल्या. या व्यवहारात गावाबाहेरच्या लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे देखील घेतल्याची चर्चा देखील आहे. आंबोलीतल्या जमिनीवर कबुलायतदार प्रश्‍नांमुळे वनखात्याचे आणि महसूलचे फारशे नियंत्रण नसल्याने ज्याच्या हातात ससा तो पारधी, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. यातून अतिक्रमणे वाढली. गेल्या महिन्याभरात एकरच्या एकर जमिनीवर अतिक्रमण वाढले. या संदर्भात वनविभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे ग्रामस्थांनी तक्रार करण्यात आली. कारवाई का करण्यात आली नाही, याची माहितीही वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे मागण्यात आली. वनविभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाने यासंदर्भात तातडीने पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे खळबळ उडाली आहे. आंबोली वनक्षेत्रात तोड प्रकरणी आतापर्यंत 24 गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. सध्या कुंपण आणि अतिक्रमण प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे. दाखल गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. वनक्षेत्रात कोणतेही अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही.

- पृथ्वीराज प्रताप, वनपाल, आंबोली संपादन- विजय वेदपाठक

