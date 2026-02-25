Malvan Achara Road Incident : मालवण-आचरा रोडवर झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह, २८ वर्षीय महिलेसोबत नेमकं काय घडलं

Achara Police : आचरा पोलिस ठाणे हद्दीतून बेपत्ता असलेल्या एका विवाहितेचा मृतदेह मालवण-आचरा रोडवरील कालावल पुलाजवळ हडी कोथेवाडी गावच्या हद्दीत खाडीकिनारी झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. तिची ओळख पटली असून, अंतरा हर्षद दुखंडे (वय २८) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेबाबत येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद झाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळची भांडुप पश्चिम-मुंबई येथील असलेली अंतरा दुखंडे ही सध्या आपल्या सासरी वायंगणी-दुखंडेवाडी येथे राहत होती. ती २२ फेब्रुवारीला पहाटे ३.३० ते ३.४५ वाजण्याच्या सुमारास ती आपल्या घरातून कपडे, बॅग आणि मोबाईलसह कोणालाही काहीही न सांगता निघून गेली होती..याप्रकरणी आचरा पोलिस ठाण्यात सोमवारी बेपत्ता असल्याची नोंद करण्यात आली होती. आज मालवण ते आचरा मार्गावरील कालावल पुलाजवळ खाडीकिनाऱ्यालगत असलेल्या झाडाच्या वेलीला अंतराचा मृतदेह लटकलेल्या आणि जमिनीला टेकलेल्या अवस्थेत आढळला होता. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Malvan ZP : ठाकरे शिवसेनेवर आत्मपरीक्षणाची वेळ; मालवण तालुका हातून निसटला, युतीने मिळविली निर्विवाद सत्ता.मृतदेहाची ओळख तिचे पती हर्षद मोहन दुखंडे यांनी पटवली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह विच्छेदनासाठी पाठवला. येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद झाली आहे. पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.