कोकण

Malvan Achara Road Incident : मालवण-आचरा रोडवर झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह, २८ वर्षीय महिलेसोबत नेमकं काय घडलं

Malvan police investigation : मालवण-आचरा रोडवर झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत २८ वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळून आला. घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Achara Police : आचरा पोलिस ठाणे हद्दीतून बेपत्ता असलेल्या एका विवाहितेचा मृतदेह मालवण-आचरा रोडवरील कालावल पुलाजवळ हडी कोथेवाडी गावच्या हद्दीत खाडीकिनारी झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. तिची ओळख पटली असून, अंतरा हर्षद दुखंडे (वय २८) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेबाबत येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद झाली आहे.

