Ratnagiri Blast: Ratnagiri सरपण गोळा करताना अनोळखी वस्तू दिसली, कुतुहलाने उचलताच झाला स्फोट; महिलेच्या हाताची बोटे तुटली

रत्नागिरी : महिला जंगलात सरपण गोळा करायला जाते... तिथे तिला अनोळखी वस्तू दिसते... कुतूहलाने ती उचलते... मात्र पुढच्याच सेकंदात महिलेच्या हातात गावठी बॉम्बचा भीषण स्फोट होतो... क्षणात हाताची बोटे तुटून ती गंभीर जखमी होते... चित्रपटात शोभावा असा धक्कादायक प्रकार तालुक्यातील जयगड येथील जांभारी परिसरात आज सकाळी पावणेआठ वाजता घडला. दरम्यान, परिसरातून तब्बल २९ जिवंत गावठी बॉम्ब पोलिसांच्या हाती लागले..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, जांभारीफाटा येथे राहणाऱ्या रेश्मा प्रमोद सुर्वे (वय ४५) या मंगळवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास जांभारीफाटा येथील जंगलात सरपण गोळा करत होत्या. त्यांना झुडपात संशयास्पद वस्तू दिसली. त्यांनी ती वस्तू काय आहे, हे पाहण्यास उचलताच क्षणार्धात कानठळ्या बसवणारा जोरदार स्फोट झाला. स्फोटामुळे रेश्मा यांच्या डाव्या हाताची बोटे तुटली असून, त्या गंभीररीत्या भाजल्या..नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या रेश्मा सुर्वे यांच्यावर रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केले. त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने आणि हाताला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे अधिक उपचारांसाठी मुंबईला हलवले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली. घटनेनंतर तत्काळ उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीलेश माईनकर, जयगड पोलिस निरीक्षक संजय पाटील, बॉम्ब शोधपथक, फॉरेन्सिक टीम आदी घटनास्थळी दाखल झाले..बॉम्ब शोधपथकाची पाहणीपोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी दुपारी स्वतः घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी बॉम्बशोधक व नाशक पथकाच्या साह्याने संपूर्ण परिसराची कसून झडती घेतली तेव्हा पोलिसही चक्रावून गेले. या जंगलातून तब्बल २० ते २५ जिवंत गावठी बॉम्ब जप्त केले आहेत..'प्रेशर' गावठी बॉम्बफॉरेन्सिक जाणकारांच्या मते, या बॉम्बची रचना छुप्या पद्धतीने केलेली असते. हा बॉम्ब बनवण्यासाठी फटाक्यांची तीव्र दारू (गन पावडर), छोट्या दगडांचे तुकडे (जे छऱ्यांचे काम करतात) आणि प्रेशर पडताच ठिणगी पाडणारी 'टिकली' एकत्र केली जाते. रानटी प्राण्यांना (डुकरांना) आकर्षित करण्यासाठी या स्फोटक मिश्रणात 'माशांची कुटी' म्हणजेच सुक्या माशांचा चुरा मिसळला जातो. पूर्णपणे वजनावर किंवा दाबावर काम तो करतो. एखादा प्राणी यावर तोंड लावतो किंवा मानवाचा पाय/हात यावर पडतो तेव्हा टिकलीवर अचानक 'प्रेशर' येते. हा दाब पडताच टिकलीतून ठिणगी पडते आणि क्षणात स्फोट होतो.