Ratnagiri News: महिला सक्षमीकरणातूनच हिंदू राष्ट्र सक्षमतेचा संदेश मंत्री नितेश राणे; गणेशगुळ्यात वासुदेव बळवंत फडकेंच्या शिलालेखाचे अनावरण

पावस: महिलांना सक्षम करणे म्हणजे हिंदू राष्ट्राला सक्षम करणे, हा संदेश आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिला गेला असून, राष्ट्रसेविका समिती आणि रेणुका प्रतिष्ठान यांचे हे मोठे काम आहे, असे उद्गार मत्स्य व्यवसाय व बंदरविकास मंत्री नीतेश राणे यांनी काढले..आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांच्या घराण्याच्या मूळस्थानी म्हणजेच रत्नागिरी तालुक्यातील गणेशगुळे येथे शिलालेखाचे अनावरण मंत्री राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. राष्ट्रसेविका समिती आणि रेणुका प्रतिष्ठानतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते..या वेळी माजी सरपंच श्रावणी रांगणकर, राष्ट्रसेविका समितीच्या कोकण प्रांत सहकार्यवाहिका पद्मजा अभ्यंकर, रेणुका प्रतिष्ठान रत्नागिरीच्या अध्यक्ष दीपा पाटकर, जिल्हा दक्षिण रत्नागिरी कार्यवाहिका मीरा भिडे, कोकण प्रांत सहकार्यवाहिका उमा दांडेकर आदी उपस्थित होते. .समिती शाखेच्यावतीने ध्वजारोहण, घोषवादन, प्रार्थना, ध्वजावतरण, शिवस्तुती पठण, सेविकांची विविध प्रात्यक्षिके आदी कार्यक्रम झाले.या प्रसंगी मंत्री राणे म्हणाले, अतिशय शिस्तबद्ध असलेला हा कार्यक्रम मनाला स्पर्श करणारा होता. .या गावाला भेट देणाऱ्या लोकांसाठी आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचा हा शिलालेख त्यांच्या कार्याचा परिचय करून देईल त्याशिवाय समितीचे अनेक उपक्रम चांगले आहेत. कोकणात स्त्रीशक्ती प्रबळ असताना ती भक्कम बनवण्याची मोठे काम राष्ट्रसेविका समिती आणि रेणुका प्रतिष्ठान या उपक्रमांच्या माध्यमातून करत आहे. हे सध्याच्या काळात अत्यंत आवश्यक आहेत..कुटुंबातील संवाद वाढवणे गरजेचे ः पद्मजा अभ्यंकरप्रमुख वक्त्या पद्मजा अभ्यंकर यांनी आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांच्या कार्याची माहिती देतानाच शिक्षण आणि ध्येयपूर्ती हे जगण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट असून, त्यातूनच राष्ट्र आणि धर्माचा विचार केला पाहिजे. यासाठी कुटुंबातील संवाद वाढवणे आणि त्यात देश व समाजाच्या ऋणांविषयी बोलणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.