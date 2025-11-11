कोकण

Ratnagiri News: महिला सक्षमीकरणातूनच हिंदू राष्ट्र सक्षमतेचा संदेश मंत्री नितेश राणे; गणेशगुळ्यात वासुदेव बळवंत फडकेंच्या शिलालेखाचे अनावरण

Women’s Role: गणेशगुळ्यात आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडकेंच्या शिलालेखाचे अनावरण; राष्ट्रसेविका समिती आणि रेणुका प्रतिष्ठानचा प्रेरणादायी उपक्रम.
सकाळ वृत्तसेवा
पावस: महिलांना सक्षम करणे म्हणजे हिंदू राष्ट्राला सक्षम करणे, हा संदेश आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिला गेला असून, राष्ट्रसेविका समिती आणि रेणुका प्रतिष्ठान यांचे हे मोठे काम आहे, असे उद्‌गार मत्स्य व्यवसाय व बंदरविकास मंत्री नीतेश राणे यांनी काढले.

