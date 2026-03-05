कोकण

yeradw-mumbai ST Bus : येरडव-मुंबई, पाचल-कल्याण गाडी सुरू' शिमगोत्सवात दिलासा; आमदार खोत यांचा पाठपुरावा

yeradw-mumbai bus Service : शिमगोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील प्रवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राजापूर तालुक्यातील येरडव-मुंबई दिवसा धावणारी एसटी गाडी पुन्हा सुरू करण्यात आली असून पाचल-डोंबिवली-कल्याण तसेच पुणे-अक्कलकोट या मार्गावरही एसटी सेवा सुरू झाली आहे.
राजापूर : येरडव-मुंबई दिवसा धावणारी गाडी पूर्ववत सुरू करणे, पाचल-डोंबिवली-कल्याण आणि पुणे-अक्कलकोट या मार्गावर एसटी सेवा सुरू झाल्या आहेत. ऐन शिमगोत्सवामध्ये सुरू झालेल्या गाड्यांमुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखरूप झाला आहे.

