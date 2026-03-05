yeradw-mumbai ST Bus : येरडव-मुंबई, पाचल-कल्याण गाडी सुरू' शिमगोत्सवात दिलासा; आमदार खोत यांचा पाठपुरावा

राजापूर : येरडव-मुंबई दिवसा धावणारी गाडी पूर्ववत सुरू करणे, पाचल-डोंबिवली-कल्याण आणि पुणे-अक्कलकोट या मार्गावर एसटी सेवा सुरू झाल्या आहेत. ऐन शिमगोत्सवामध्ये सुरू झालेल्या गाड्यांमुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखरूप झाला आहे..राजापूर तालुक्यातील येरडव-मुंबई या मार्गावर दिवसा धावणारी एकमेव एसटी बंद असल्यामुळे स्थानिक प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत होती. कामानिमित्त, शैक्षणिक तसेच वैद्यकीय कारणांसाठी दररोज मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने त्यांना अडचणींना सामोर जावे लागत होते. .Kokan heritage : पराक्रमाची साक्ष नव्हे, तर निसर्गाचा श्वास! कोकणातील सागरी किल्ल्यांचा जैववैभव ठेवा उघड.सध्या शिमगोत्सव (होळी उत्सव) सुरू असल्याने गावाकडे ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे येरडव-मुंबई ही दिवसा धावणारी गाडी तत्काळ पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. .ही मागणी पाचल व्यापारी संघटनेकडून करण्यात आली होती. पाचल येथून कल्याणकडे जाणारी थेट एसटी नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. .Pune News: नववर्षाचे औचित्य साधून थेऊर येथील श्री चिंतामणीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी: रस्त्यातील दुकानांबद्दल भाविकांची नाराजी!.त्यामुळे राजापुर आगारामार्फत पाचल डोंबिवली-कल्याण अशी नवीन एसटी सेवा सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली. पुणे-अक्कलकोट या मार्गावरही एस.टी. सेवा सुरू करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.