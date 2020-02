T20 World Cup : महिला वर्ल्डकपचा रणसंग्राम उद्यापासून; टीम इंडियासमोर पॉवरफुल ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान!

INDvsAUS : सिडनी : महिला क्रिकेटमध्ये दबदबा निर्माण करणाऱ्या हरमनप्रित कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भारतीय महिला संघ विश्‍वविजेपदासाठी आपली मोहीम उद्यापासून सुरू करत आहे आणि सलामीलाच त्यांच्यासमोर सर्वाधिक वेळा विजेतेपद मिळवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान आहे. ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतालाही संभाव्य विजेत्या संघात स्थान दिले जात आहे.

या स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारतीय संघ अगोदरच ऑस्ट्रेलियात दाखल झालेला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांचा समावेश असलेल्या तिरंगी स्पर्धेत भारताने साखळीत या दोन्ही संघांना एकेकदा हरवले होते, पण अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून थोडक्‍यात पराभव झाला होता. या स्पर्धेतील अनुभव भारतीय संघासाठी बहुमोल ठरणार आहे.

24 hours to go for the women's #T20WorldCup opening game between Australia and India.

उपकर्णधार स्मृती मानधना, 16 वर्षीय हरहुन्नरी शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि कर्णधार हरमनप्रित कौर यांच्यावर भारताची फलंदाजी आधारलेली आहे. कोणतेही आव्हान स्वीकारण्याची क्षमता असलेल्या भारतीय संघात मधल्या फळीने सातत्य ठेवण्याची गरज आहे.

भारताची गोलंदाजीची मदार प्रामुख्याने फिरकीवर आहे. शिखा पांडे ही एकमेव अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहे. त्यामुळे प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्याचे काम फिरकी गोलंदाजांनाच करावे लागणार आहे. नव्या चेंडूवर मी गोलंदाजी करणार असल्यामुळे सुरुवीताला ब्रेक थ्रु देण्यासाठी माझा प्रयत्न असेल, असे शिखा पांडेने सांगितले.

“We all know that everyone in India loves cricket, wherever we go we always have our fans out there supporting and we are looking forward to that.”

Harmanpreet Kaur is eagerly waiting for 's #T20WorldCup opener against https://t.co/a2RyRymEyb

— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 20, 2020