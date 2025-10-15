2030 Commonwealth Games : २०३०च्या 'राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा'बाबत मोठी अपडेट!, यजमान शहर म्हणून अहमदाबादची शिफारस

Ahmedabad Recommended as Host City for 2030 Commonwealth Games: २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा कार्यकारी मंडळाने बुधवारी २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी प्रस्तावित यजमान शहर म्हणून अहमदाबादची शिफारस केली आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय घेतला जाणार.
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्सने जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले गेले की, राष्ट्रकुल क्रीडा कार्यकारी मंडळाने आज पुष्टी केली की ते २०३० च्या शताब्दी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी प्रस्तावित यजमान शहर म्हणून भारतामधील अहमदाबादची शिफारस करतील. गुजरातचे अहमदाबाद आता संपूर्ण राष्ट्रकुल क्रीडा सदस्यत्वासाठी सादर केले जाईल आणि अंतिम निर्णय २६ नोव्हेंबर रोजी घेतला जाईल. भारताने यापूर्वी २०१० मध्ये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले होते.
या प्रसंगी, भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिले की, "हा भारतासाठी खूप अभिमानाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. राष्ट्रकुल संघटनेने भारताला अहमदाबादमध्ये २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्याचा अधिकार दिल्याबद्दल देशातील सर्व नागरिकांचे हार्दिक अभिनंदन."
तर वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, यावेळी यजमानपदासाठी भारताला नायजेरियाशी स्पर्धा करावी लागली होती, परंतु कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्सने नायजेरियाच्या भविष्यातील यजमानपदाच्या संधी वाढविण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय़ घेतला आहे, ज्यामध्ये २०३४च्या संभाव्य खेळांच्या यजमानपदाचाही समावेश आहे.
