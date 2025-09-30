क्रीडा

30th Fenesta Open Tennis: महाराष्ट्राची आकांशा नित्तूरे दुसऱ्या फेरीत; दिव्या भारद्वाजचीही आगेकूच

30th Fenesta Open Tennis: ३० व्या फिनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये दिव्या भारद्वाज आणि आकांक्षा नित्तूरे यांनी दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला.
Akanksha Nitture

Akanksha Nitture

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गुजरात कडून खेळणारी दिव्या भारद्वाज आणि महाराष्ट्राची आकांक्षा नित्तूरे यांनी ३० व्या फिनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅपियनशिपचा महिला एकेरी श्रेणीमध्ये दुसऱ्या फ़ेरीत प्रवेश केला असून, हा सामना मंगळवार रोजी नवी दिल्लीतील डीएलटीए कॉम्पलेक्समध्ये खेळला गेला.

<div class="paragraphs"><p>Akanksha Nitture</p></div>
Nashik News : नाशिकच्या खेळाडूंनी महाराष्ट्र राज्य टेबल टेनिस स्पर्धेत वर्चस्व गाजवले
Loading content, please wait...
tennis
Tennis Tournaments

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com