30th Fenesta Open Tennis: महाराष्ट्राची आकांशा नित्तूरे दुसऱ्या फेरीत; दिव्या भारद्वाजचीही आगेकूच

गुजरात कडून खेळणारी दिव्या भारद्वाज आणि महाराष्ट्राची आकांक्षा नित्तूरे यांनी ३० व्या फिनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅपियनशिपचा महिला एकेरी श्रेणीमध्ये दुसऱ्या फ़ेरीत प्रवेश केला असून, हा सामना मंगळवार रोजी नवी दिल्लीतील डीएलटीए कॉम्पलेक्समध्ये खेळला गेला..Nashik News : नाशिकच्या खेळाडूंनी महाराष्ट्र राज्य टेबल टेनिस स्पर्धेत वर्चस्व गाजवले.दिव्याने, मेन ड्रॉमध्ये क्वॉलिफ़ायिंग फ़ेरीतून प्रवेश केला असून तिने पाऊसामुळे परिणाम झालेल्या सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकाची माहाराष्ट्राचा पूजा इंगळे हीचा ६-३, ६-४ असा पराभव केला. सामन्याची सुरवात अतिशय रोमांचक पद्धतीने झाली, दोन्ही खेळाडू ३-३ अशा बरोबरी ने खेळत असताना दिव्याने खेळावर नियंत्रण मिळवत थेट तीन गेम जिंकून सेट जिंकला..दुसऱ्या सेटमध्ये देखील पहिल्या सेटप्रमाणे ३-३ अशी बरोबरी झाली, पण मध्यंतरापर्यंत दिव्याने पूजाची सर्विस ब्रेक करत ५-३ अशी आघाडी घेतली. त्या नंतर तिसरा क्रमांक असलेल्या पूजाने नेटभोवती उत्कृष्ट प्रदर्शन करत डाव पुढे नेला, पण दिव्याला तिचा सहावा गेम जिंकण्यापासून आणि पुढील फ़ेरीत जाण्यापासून ती थांबवू शकली नाही..दरम्यान, खेळामध्ये आकांशाने पहिल्या फ़ेरीत महिला एकेरी सामन्यात अगदी पहिल्या गेम पासूनच आघाडी मिळवली, तिने उत्कृष्ट बेसलाईनसह तेलंगनाच्या पावनी पाठकला ६-०,६-० अशा सरळ सेटमध्ये पराभूत केले.दुसऱ्या क्रमांकवर खेळणाऱ्या आकांशाने बेसलाईन जवळ आपल्या गतीचा उत्तम वापर केला आणि पावनीची सर्विस ब्रेक करत एकहाती विजय मिळविला..३० व्या फेनेस्टा खुल्या राष्ट्रीय टेनिस चॅम्पियनशिप स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या वैष्णवी आडकरची विजयी सुरुवात.या स्पर्धेत प्रतिष्ठ पदकांशिवाय, विजेत्यांना बक्षीसरूपी एकूण रू.२१.५५ लाख देण्यात येतील तसेच जुनियर श्रेणीतील खेळाडूंना किट खरेदीकरता भत्ता दिला जाईल. अंडर १६ आणि अंडर १४चा एकेरी सामन्यांमधील विजेत्यांना आणि उप-विजेत्यांना टेनिस शिष्यवृती रू.२५,००० प्रत्येकी दिली जाईल.मुलांचा आणि मुलींचा अंडर-१६ आणि अंडर-१४ श्रेणीतील क्वॉलिफ़ायिंग आणि मुख्य ड्रॉ सामने हे ऑक्टोबर ५ ते ऑक्टोबर ११ पर्यंत खेळले जातील.डीसीएम श्रीराम लिमिटेडचा सहाय्याने ऑल इंडिया टेनिस असोसिएशन (AITA) आणि दिल्ली लॉन टेनिस असोसिएशन (DLTA )द्वारा आयोजित फ़िनेस्टा ओपन ही भारतातील सर्वात मोठी देशांतर्गत टेनिस स्पर्धा आहे, जिथे संपूर्ण देशातून अव्वल असे स्पर्धक सहभागी होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.