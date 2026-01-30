५ तास, २७ मिनिटे...! कार्लोस अल्काराझने इतिहास घडवला, रोमहर्षक लढतीनंतर Australian Open च्या फायनलमध्ये एन्ट्री

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev Longest men’s semifinal : कार्लोस अल्काराझने ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रथमच धडक मारली. त्याने इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या उपांत्य फेरीत तिसऱ्या मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला हरवले. .त्याच्या १० व्या प्रमुख उपांत्य फेरीतील ही मेलबर्न पार्कवरील पहिलीच उपांत्य फेरीची लढत होती. अल्काराझ दोन सेट अपमध्ये कमांडिंग स्थितीत होता आणि त्यानंतर विजयापासून फक्त दोन गेम दूर राहिलेला असताना त्याच्यातली ताकद संपलेली दिसली. पण, जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या या खेळाडूने त्याचा सर्व मानसिक आणि शारीरिक ताकद पणाला लावून ६-४, ७-६(५) ६-७(३) ६-७(४) ७-५ असा विजय मिळवला आणि ओपन युगातील चारही प्रमुख स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनला..मेलबर्न पार्क पाच तास आणि २७ मिनिटांच्या या सामन्यातील विजयामुळे स्पेनच्या खेळाडूची करिअर ग्रँड स्लॅमसाठीची आशा कायम राहिली आहे. रविवारी त्याच्या आणि सातव्या ग्रँड स्लॅम ट्रॉफीमध्ये दोन वेळा विजेता जॅनिक सिनर किंवा दहा वेळा विजेता नोवाक जोकोव्हिच यांच्यात संघर्ष होईल. ही ऑस्ट्रेलियन ओपनमधील तिसरी सर्वाधिक काळ चाललेली लढत ठरली.."मी नेहमीच म्हणतो की काहीही झाले तरी तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे. तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीतून जात असलात तरी, काहीही झाले तरी, तुम्हाला नेहमीच स्वतःवर विश्वास ठेवावा लागेल," असे अल्काराझने सामन्यानंतर सांगितले. तो पुढे म्हणाला, "तिसऱ्या सेटच्या मध्यभागी मी संघर्ष करत होतो. शारीरिकदृष्ट्या हा माझ्या छोट्या कारकिर्दीत खेळलेल्या सर्वात कठीण सामन्यांपैकी एक होता. पण मी अशा प्रकारच्या परिस्थितीतून गेलो आहे."."मी याआधीही अशाच प्रकारच्या सामन्यात खेळलो आहे. त्यामुळे मला काय करायचे आहे हे माहित होते. मी शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढलो. मला माहित होते की मला माझ्या संधी मिळतील. पाचव्या सेटमध्ये मी उत्साही होतो आणि मी ज्या पद्धतीने परतलो त्याबद्दल मला खूप अभिमान होता," असेही तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.