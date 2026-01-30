क्रीडा

५ तास, २७ मिनिटे...! कार्लोस अल्काराझने इतिहास घडवला, रोमहर्षक लढतीनंतर Australian Open च्या फायनलमध्ये एन्ट्री

Carlos Alcaraz reaches Australian Open final for first time : ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ मध्ये टेनिस इतिहासातील एक अविस्मरणीय सामना पाहायला मिळाला. अव्वल मानांकित कार्लोस अल्काराझने तब्बल ५ तास २७ मिनिटे चाललेल्या रोमहर्षक उपांत्य फेरीत जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा पराभव करत पहिल्यांदाच Australian Open च्या फायनलमध्ये प्रवेश केला.
Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev Longest men’s semifinal : कार्लोस अल्काराझने ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रथमच धडक मारली. त्याने इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या उपांत्य फेरीत तिसऱ्या मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला हरवले.

