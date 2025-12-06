क्रीडा

क्रिकेटप्रेमींसाठी ६ डिसेंबर आहे खास...आज एक दोन नव्हे तर तब्बल ११ क्रिकेटपटूंचा वाढदिवस 'Birthday Special-11' एकदा वाचाच...

6 December Cricketers Birthday Special XI : आज एक दोन नव्हे तर तब्बल ११ क्रिकेटपटूंचा वाढदिवस आहे. त्यामुळे हा दिवस क्रिकेटप्रेमींसाठी खास आहे.
6 December cricketers birthday

6 December cricketers birthday

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

क्रिकेटविश्वात ६ डिसेंबर हा दिवस गेल्या अनेक वर्षांपासून खास ठरतो आहे. कारण या दिवशी एक दोन नव्हे तर तब्बल ११ क्रिकेटपटूंचा वाढदिवस आहे. विशेष म्हणजे यात पाच दिग्गज भारतीय क्रिकेपटूंचाही समावेश आहे. या खेळाडूंना एकत्र केल्यास खास 'बर्थ डे प्लेईंग ११' करता येईल अशी ही यादी आहे. त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आज उत्साह असून ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या क्रिकेटपटूंवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Jasprit Bumrah
Birthday
celebration birthday
shreyas iyer
andrew flintoff
Cricketer News
cricket news today
birthday celebration
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com