क्रिकेटप्रेमींसाठी ६ डिसेंबर आहे खास...आज एक दोन नव्हे तर तब्बल ११ क्रिकेटपटूंचा वाढदिवस 'Birthday Special-11' एकदा वाचाच...

क्रिकेटविश्वात ६ डिसेंबर हा दिवस गेल्या अनेक वर्षांपासून खास ठरतो आहे. कारण या दिवशी एक दोन नव्हे तर तब्बल ११ क्रिकेटपटूंचा वाढदिवस आहे. विशेष म्हणजे यात पाच दिग्गज भारतीय क्रिकेपटूंचाही समावेश आहे. या खेळाडूंना एकत्र केल्यास खास 'बर्थ डे प्लेईंग ११' करता येईल अशी ही यादी आहे. त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आज उत्साह असून ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या क्रिकेटपटूंवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. .पाच भारतीय क्रिकेटपटूंचा वाढदिवस...भारतीय क्रिकेटप्रेमी आज पाच दिग्गज खेळाडूंचा वाढदिवस साजरा करत आहेत. यामध्ये वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जाडेजा आणि फलंदाज श्रेयस अय्यर यांचा समावेश आहे. यापैकी आज रविंद्र जडेजा आज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात मैदानात दिसणार आहेत. जडेजा ३७ वर्षांचा झाला आहे. तर बुमराह ३२ वर्ष आणि अय्यर ३१ वर्ष पूर्ण करत आहेत..Shreyas Iyer ला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज! नेमकं काय घडलं, भारतात कधी परतणार? BCCI ने दिले नवे अपडेट्स.याशिवाय भारतीय संघातील दोन खेळाडूंचाही देखील वाढदिवस आहे. यापैकी एक करुण नायर तर दुसरा म्हणजे माजी खेळाडू आरपी सिंह. या दोघांचाही आज वाढदिवस आहे. आरपी सिंगने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. करूण नायरला अलीकडे संघात स्थान देण्यात आलं होतं. मात्र, आता संघाबाहेर आहे. त्याला म्हणावं तसं प्रदर्शन करता आलं नाही..६ डिसेंबर रोजी भारतीय क्रिकेटपटूंशिवाय काही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंचादेखील वाढदिवस आहे. यामध्ये पाकिस्तानचा माजी सलामीवीर नासिर जमशेद, इंग्लंडचा माजी ऑलराउंडर अँड्र्यू फ्लिंटॉफ, न्यूझीलंडचा स्पिन-ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स आणि आयर्लंडचा स्टार हॅरी टेक्टर यांचाही समावेश आहे..ऐकावंच लागेल! Virat Kohli ने मान्य केल्या BCCI च्या अटी-शर्ती; वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी घेतला मोठा निर्णय, रोहित शर्माही....बर्थडे स्पेशल-११नासिर जमशेद (पाकिस्तान), शॉन इरवाइन (झिंबाब्वे), श्रेयस अय्यर (भारत), हॅरी टेक्टर (आयर्लंड), करुण नायर (भारत), ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड), अँड्र्यू फ्लिंटॉफ (इंग्लंड), रवींद्र जाडेजा (भारत), जसप्रीत बुमराह (भारत), डेवाल्ड प्रिटोरियस (दक्षिण आफ्रिका), आरपी सिंह (भारत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.