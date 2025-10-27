क्रीडा

Sonika Yadav Video: सात महिन्यांची गर्भवती जिद्दीने उभी राहिली! वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत १४५ किलो भार उचलून जिंकले पदक

Pregnant Delhi Cop Sonika Yadav Lifts 145 Kg: दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल सोनिका यादव हिने ७ प्रेग्नंट असतानाही वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत १४५ किलो वजन उचलले आणि कांस्यपदक जिंकले. तिचा व्हिडिओही समोर आला आहे.
Pregnant Delhi Cop Sonika Yadav Lifts 145 Kg

Pregnant Delhi Cop Sonika Yadav Lifts 145 Kg

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल सोनिका यादव हिने सात महिन्यांची गर्भवती असतानाही वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सहभाग घेतला.

  • इतकेच नाही, तर १४५ किलो वजन उचलून कांस्यपदक जिंकले.

  • योग्य ट्रेनिंग आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिने हे साध्य केल्याचे सांगितले.

Loading content, please wait...
Pregnant Women
pregnancy
Delhi Police
Pregnant mothers
medals
Pregnant
Indian weightlifting records

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com