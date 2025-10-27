Sonika Yadav Video: सात महिन्यांची गर्भवती जिद्दीने उभी राहिली! वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत १४५ किलो भार उचलून जिंकले पदक

दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल सोनिका यादव हिने सात महिन्यांची गर्भवती असतानाही वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सहभाग घेतला. इतकेच नाही, तर १४५ किलो वजन उचलून कांस्यपदक जिंकले. योग्य ट्रेनिंग आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिने हे साध्य केल्याचे सांगितले. .ज्यावेळी एखादी महिला प्रेग्नंट असते, तेव्हा तिला जड गोष्टी उचलण्यास मनाई करण्यात येते, पण दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल सोनिका यादव यांनी एका वेटविफ्टिंग स्पर्धेत ७ महिन्यांची प्रेग्नंट असताना तब्बल १४५ किलो वजन उचलून सर्वांनाच चकीत केले आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये नुकतेच झालेल्या ऑल इंडिया पोलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर २०२५-२६ स्पर्धेत ३१ वर्षीय सोनिकाने हा पराक्रम केला. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की तिने हे योग्य ट्रेनिंगसह आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने केले. .Weightlifting: वेटलिफ्टिंगमध्ये यश खंडागळेला सुवर्ण; राष्ट्रकुल चॅम्पियनशिप,६५ किलो वजनी गटात विक्रम.तिने या स्पर्धेत कांस्यपदकही जिंकले. त्यामुळे तिच्याबद्दल सध्या चर्चा होत आहे. तिचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे. २०२३ मध्ये सोनिकाने पॉवरलिफ्टिंगला सुरुवात केली होती. तिने पोलिस खात्यात काम करताना वेटलिफ्टिंगकडेही लक्ष कायम केले. दरम्यान, तिने प्रेग्नंट असतानाही स्पर्धेत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय ऐकून अनेकांनी प्रश्न विचारले होते. त्यावेळी तिने सांगितले की 'प्रेग्नन्सीकडे कोणताही आजार म्हणून पाहिलं जाऊ नये, असं मला वाटतं.' ती म्हणते योग्य मार्गदर्शनासह आणि सुरक्षेसह महिला त्यांचा फिटनेस सांभाळू शकतात आणि त्यांचं ध्येय पूर्ण करू शकतात..सोनिका ६५ किलो वजनीगटातून खेळण्याऐवजी यावेळी ८४ किलो वजनी गटातून खेळली होती. सुरुवातीला कोणालाही नेमकं समजलं नव्हतं. पण नंतर ज्यावेळी ती वजन उचलण्यासाठी समोर आली आणि तिने वेटलिफ्टिंगचा बेल्ट पोटाला लावला नसल्याचे पाहिल्यानंतर सर्वांना लक्षात आले की ती प्रेग्नंट आहे. तिने १२५ किलो स्क्वाट्स आणि ८० किलोचे बेंच प्रेस उचलले. तिने १४५ किलो डेडलिफ्ट केले..२०१४ च्या बॅचमधून ती दिल्ली पोलिसमध्ये सामील झाली. तिने नंतर काम करताना आणि सुट्टीदरम्यानही वेटलिफ्टिंगची ट्रेनिंग सुरू ठेवली होती. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार तिने सांगितले की प्रेग्नन्सीमुळे मी थांबावं असं वाटत नव्हतं. हे नॉर्मल आहे आणि मला महिलांसमोर एक आदर्श ठेवायचा होता की महिलांनी त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्यापासून थांबायचं नाही. तिने असंही सांगितले की तिने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच ट्रेनिंग केली. तसेच ती म्हणाली की तिने याबाबत रिसर्च केला आणि सरावही सुरक्षा ठेवूनच केला तसेच शरीराचा विचार करूनच ट्रेनिंग केले..Weightlifting Video: मूर्ती लहान, पण कीर्ती महान! अवघ्या 9 वर्षांच्या अर्शियाने उचलले 75 किलो वजन.दरम्यान, अशाप्रकारे प्रेग्नंट असताना खेळाच्या मैदानात उतरणारी ती पहिलीच महिला खेळाडू नाही. यापूर्वी २०१४ मध्ये अमेरिकेची धावपटू अलिसिया मोटँनो हिने ८ महिन्यांची प्रेग्नंट असताना ८०० मीटर शर्यत धावली होती. २०१२ लंडन ऑलिम्पिकमध्ये मलेशियन नेमबाज नूर सुर्यानी मोहम्मद तैबी हिने प्रेग्नंट असताना सहभाग घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.