Sports News: जम्मू-काश्मीरच्या आकिबवरही लक्ष; रणजी विजेतेपदानंतर आता आयपीएल गाजवण्यासाठी सज्ज

मुंबई: उद्यापासून सुरू होणाऱ्या आयपीएलमध्ये विराट कोहलीपासून ते १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चर्चा असेल; परंतु जम्मू-काश्मीरच्या आकिब नबीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. आयपीएलमध्ये संधी मिळाल्याचे अप्रुप आहेच; परंतु मला देशासाठी खेळायचेय आणि सामने जिंकायचे आहेत, असे मत आकिबने व्यक्त केले..जम्मू-काश्मीर संघाने रणजी करंडक जिंकून इतिहास घडवला. यात वेगवान गोलंदाज असलेल्या आकिबने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. अचूक दिशा आणि टप्प्यावर गोलंदाजी करून त्याने भल्या भल्या फलंदाजांना शरण आणले. रेड बॉल क्रिकेटवर प्रभाव पाडणारा आकिब आता व्हाईटबॉल क्रिकेटमध्ये कशी कामगिरी करतो, याची उत्सुकता आहे. या आयपीएलमध्ये तो दिल्ली कॅपिटल्स संघातून खेळणार आहे. त्याच्या संघाने ८.४० कोटी मोजले आहेत..केवळ पैशाचे महत्त्व नाही. एक तरी आयपीएल सामना खेळण्याची माझी इच्छा होती. त्यासाठी मला ३० लाखांची पायाभूत किंमत मिळाली असली तरी हरकत नव्हती; परंतु दिल्ली संघ मालकांनी माझ्यासाठी ८.४० कोटी मोजले, त्यासाठी मी त्यांचा आभारी आहे, असे आकिबने सांगितले..लिलावाच्या वेळी मी घरीच होतो. दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या विजय हजारे करंडक स्पर्धेच्या सराव शिबिराची तयारी करत होता. लिलावासाठी माझे नाव आले तेव्हा घरातील सर्व भावुक झाले होते. गेल्या अनेक वर्षांत घेतलेल्या मेहनतीची कदर होणार होती. मीसुद्धा थोडा भावनिक झालो होतो, असे आकिब म्हणाला..लिलावाच्या वेळी मी घरी आहे, हे मित्रांनाही कळवले नव्हते; पण लिलावात मोठी किंमत मिळाल्याचे कळतात शेजारचे सर्व जण मित्रमंडळी आणि मीडिया माझ्या घरी आले आणि मोठा जल्लोष झाला, अशी माहिती आकिबने दिली..जम्मू-काश्मीरला रणजी विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर आकिबचा प्रवास आता भारतीय संघाच्या दिशेने सुरू झाला आहे. हा मार्ग आयपीएलमधून जाणार असल्याचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली म्हणाले आहेत. आयपीएल ही जागतिक स्पर्धा आहे. प्रत्येक जण या स्पर्धेची दखल घेत असतो. यातील चुरस कमालीची असते; परंतु राष्ट्रीय संघातील निवड ही देशांतर्गत स्पर्धांतील कामगिरीवरून होते, असे आकिब म्हणाला.मी भारतीय संघातील निवडीबाबत विचार करत नाही, आपल्याला जे शक्य आहे ते मी करत आहे. आपल्या हातात नाही त्या गोष्टींचा मी विचार करत नाही. रणजी स्पर्धा झाल्यानंतर आता आयपीएलकडे मी लक्ष केंद्रित केले आहे, असेही आकिबने सांगितले.