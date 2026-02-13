India vs Pakistan T20 World Cup : पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अभिषेक शर्मा सलामीला येणार? प्रकृतीबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर...

Indian opener recovers from stomach illness and expected to play high-voltage Indo-Pak clash in Colombo : सलामीवीर अभिषेक शर्माची प्रकृती बरी नाही. तो पोटाच्या आजाराने त्रस्त आहे. त्यामुळे तो नमिबियाविरुद्धच्या सामन्यातही खेळला नाही. अशातच रविवारी भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध सामना होणार आहे. त्यामुळे त्या सामन्यात सुद्धा अभिषेक शर्मा खेळणार की नाही, अशी चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, या सामन्यापूर्वी त्याच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, अभिषेक शर्माचाची प्रकृती आता पहिल्यापेक्षा बरी असून तो संघाबरोबर कोलंबोला रवाना झाला आहे. इतकच नाही तर पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात सलामीला येणार असल्याची देखील माहिती आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे..Explainer : India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकून पाकिस्तानने स्वतःसाठी खणलाय खड्डा; आर्थिक नुकसान, बंदी, कायदेशीर कारवाई....अभिषेक शर्मा सध्या पोटाच्या आजाराने त्रस्त आहे. याच कारणामुळे त्याला नमिबियाविरुद्धचा सामना खेळता आला नाही. अर्शदीप सिंगनेही त्याचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत अभिषेकने त्याच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे. तो साधा आहार घेत असल्याचं त्याने सांगितलं आहे. तसेच रुग्णालयात अॅडमिट असताना दोन किलो वजन कमी झालं, अशी माहितीही त्याने दिली आहे..India vs Pakistan लढतीपूर्वी पाकिस्तानी यष्टिरक्षकाचे 'नाक' कापले! हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला, U19 World Cup कप स्पर्धेबाहेर गेला .अभिषेक शर्माने आतापर्यंत ३९ टी-२० सामने खेळले असून ३६.०२ च्या सरासरीने त्याने १२९७ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर टी-२० क्रिकेटमध्ये दोन शतक आणि ८ अर्धशतक देखील आहे. अशातच रविवारी भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध सामना होणार आहे. या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या सामन्यात अभिषेककडून विस्फोटक फलंदाजीची अपेक्षा आहे. टी-२० वर्ल्डकपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत ८ सामने झाले असून त्यापैकी ७ सामने भारताने तर एक सामना पाकिस्तानने जिंकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.