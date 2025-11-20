हार्दिक पांड्याने माहिका शर्मासोबत साखरपुडा केला? सोशल मीडियावर रंगली 'या' कारणाने चर्चा, व्हिडिओ व्हायरल

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या सध्या मॉडेल माहिका शर्माला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत. हार्दिक पांड्या गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आलाय. नताशा स्टँकोविचसोबत घटफोस्ट झाल्यानंतर तो मॉडेल माहिकासोबत सतत स्पॉट होतो. तसंच तो त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर माहिकासोबतचे फोटो सुद्धा पोस्ट करताना पहायला मिळतोय. अशातच आता हार्दिकने माहिकासोबत साखरपुडा केल्याच्या चर्चा रंगत आहे. .हार्दिक पांड्याने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही फोटो पोस्ट केले आहे. या फोटोमध्ये हार्दिकचा मुलगा आगत्य आणि माहिकाबरोबरचे फोटो होते. या पोस्टमध्ये हार्दिक आणि माहिका याचा एक व्हिडिओ सुद्धा आहे. या व्हिडिओमध्ये हार्दिक आणि माहिका एकमेकांना मिठी मारताना आणि पुजा करताना पहायला मिळताय. तसंच त्यांचा एक व्हिडिओ, फोटो व्हायरल होतोय, ज्यामध्ये माहिकाच्या हातात अंगठी दिसून येतोय. त्यामुळे हार्दिकने माहिकासोबत साखरपुडा केला की काय? असा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. .हार्दिकने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर फोटो पोस्ट केलेत. या फोटोमध्ये हार्दिक आणि माहिकाने सेम रंगाचे कपडे परिधान केले आहे. यावेळी एका फोटोमध्ये महिकाच्या हातावरच्या बोटावर अंगठी पहायला मिळतेय. त्यामुळे चाहत्यांना त्याचा साखरपुडा झाल्याचं वाटतय. परंतु अद्याप हार्दिककडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. .माहिका शर्मा नक्की आहे तरी कोण?माहिका शर्मा ही अभिनेत्रीसह मॉडेल आहे. सोशल मीडियावर ती फिटनेस आणि फॅशन टिप्स देत असते. अनेक सिनेमांमध्ये ती छोट्या भूमिका करताना पहायला मिळाली होती. माहिका ही 24 वर्षाची असून हार्दिकसोबत सुरु असलेल्या रिलेशनशिपमुळे चर्चेत आला आहे. 2020 मध्ये हार्दिकने नताशासोबत लग्न केलं होतं. परंतु 2024 मध्ये दोघे वेगळे झाले. .Sonam Kapoor Pregnancy : सोनम कपूर पुन्हा आई होणार! स्टायलिश फोटो शेअर करत दिली गुडन्यूज, सोनमच्या बेबी बंप फोटोवर गोंडस कमेंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.