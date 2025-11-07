अदाणी समूह RCB चा संघ खरेदी करणार? 'या' चार कंपन्याही आहेत शर्यतीत...

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघ लवकरच विक्रीसाठी काढला जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरसीबीच्या मालकाकडून संघाची किंमत जवळपास २ अब्ज डॉलरपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. तसेच हा संघ खरेदी करण्यासाठी अदाणी समुहासह पाच मोठ्या कंपन्या इच्छूक असल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे आरसीबीचा नवा मालक कोण असेल? याची उत्सूकता सर्वांना लागली आहे..क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार, उद्योगपती गौतम अदाणी यांनी आरसीबीचा संघ खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे. त्यामुळे ते खरेदीसाठी बोली लावण्याची शक्यता आहे. खरं तर अदाणी समुहाने यापूर्वीही आयपीएल संघ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता. २०२१-२०२२ मध्ये बीसीसीआयने दोन नव्या संघांची घोषणा केली होती तेव्हा अदाणी ग्रुपने अहमदाबाद संघासाठी बोली लावली होती. पण तेव्हा यश मिळाले नव्हते. मात्र, त्याच्याकडे विमेन प्रीमियर लीग मधील गुजरात जायंट्स संघाची फ्रेंचायझी आहे..विराट कोहली IPL मधूनही निवृत्ती घेतोय? RCB सोबत 'करार' करण्यास नकार, माजी खेळाडूने कारण समजावून सांगितलं....याशिवाय सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक अदर पूनावाला यांनीही आरसीबीचा संघ खरेदी करण्यासाठी रस दाखवला आहे. पूनावाला यांनी स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट करत योग्य किंमतीवर आरसीबी एक चांगली टीम ठरू शकते, असं म्हटलं आहे. एसआयआयचे सीईओ असलेल्या पूनावाला यांच्या कंपनीची किंमत २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तसचे दिल्ली संघाचे सहमालक असलेला जिंदल समुहदेखील आरसीबीचा संघ खरेदी करण्याची शक्यता आहे. सज्जन जिंदल यांची कंपनी जेएसडब्ल्यूकडे दिल्ली कॅपिटल्सची सहमालकी आहे. मात्र, जेएसडब्ल्यू कंपनी आता दिल्लीची सहमालकी सोडून आरसीबीचा संघ करण्याची शक्यता आहे..RCB Ownership: आरसीबीची टीम महाराष्ट्रातील उद्योगपती खरेदी करण्याच्या तयारीत; किती कोटींना होणार डील? .या स्पर्धेत दोन आणखी कंपन्या आहेत. देशातील मोठे उद्योगपती रवी जयपूरिया यांनीही आरसीबीचा संघ खरेदीसाठी इच्छा व्यक्त केली आहे. रवी जयपूरिया यांची कंपनी देवयानी इंटरनॅशनल देशात केएफसी, पिझ्झा हट, कोस्टा कॉफी सारख्या प्रसिद्ध अमेरिकन फास्ट फूड ब्रँड्सच्या चेन चालवते. याशिवाय अमेरिकेतील एक खासगी गुंतवणूक कंपनीनेही या फ्रेंचायझीच्या खरेदीत रस दाखवला आहे. मात्र, या ग्रुपचे नाव किंवा कोणतीही ओळख अद्याप सार्वजनिक झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.