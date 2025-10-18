पाकिस्तानने पुन्हा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला आहे. हा हल्ला अफगाणिस्तान च्या पक्तिका प्रांतावर करण्यात आला असून यावेळी रहिवासी भागांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. या हल्यात महिलांसह ४० जणांचा मृत्यू झाला असून यात तीन क्रिकेटपटूंचा देखील समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या तीन क्रिकेटपटूंच्या मृत्यूनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड अॅक्शन मोडवर आलं असून त्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. .अफगाणिसातान क्रिकेट बोर्डानं एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट क्रिकेटपटूंच्या मृत्यूबाबत शोक व्यक्त केला आहे. या पोस्टद्वारे पाकिस्तानच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या क्रिकेटपटूंना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. पक्तिका प्रांतातील उरगुन जिल्ह्यात पाकिस्तानने केलेल्या भ्याड हल्ल्यात क्रिकेटपटूंचं निधन झालं. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो, असं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे..Pakistan Vs Afghanistan: ''भारताच्या सांगण्यावरुनच हल्ला...'' पाकचा रडीचा डाव; तालिबानने पाक सैनिकांना पळवून लावलं.याशिवाय पाकिस्तानच्या या हवाई हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं मोठा निर्णय घेतला आहे. पीडितांच्या सन्मानासाठी अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणार नसल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. नोव्हेंबर अखेरीस होणाऱ्या पाकिस्तानसोबतच्या आगामी तिरंगी टी२० मालिकेत भाग घेणार नाही, असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे भारतानंतर पाकिस्तानशी क्रिकेट न खेळण्याचा निर्णय घेणारा अफगाणिस्तान हा दुसरा देश आहे..Pakistan Afghanistan: काबूलवर पाकिस्तानचा बॉम्बवर्षाव, अफगाणिस्तानकडून ड्रोन हल्ला; 48 तासांची शस्त्रसंधी.दरम्यान, या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या तणाव निर्माण झाला असून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यापूर्वी दोन्ही देशात ४८ तासांच्या शस्त्रसंधीवर सहमती झाली होती. तसेच त्यानंतर शस्त्रसंधी वाढवण्यात येणार होती. पण त्यापूर्वी पाकिस्तानने अफगाणिस्ताावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानविरोधात संताप व्यक्त केला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.