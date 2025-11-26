Ahmedabad Commonwealth Games 2030

T20 world Cup Final नंतर आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद अहमदाबादला! आज झाला मोठा निर्णय

Ahmedabad to Host 2030 Commonwealth Games: अहमदाबादने २०३० राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद मिळवले. २०१० नंतर भारतात ही स्पर्धा होणार आहे.
  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या अंतिम सामन्यानंतर अहमदाबादला २०३० राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले आहे.

  • ग्लासगोतील सभेत ७४ सदस्य देशांनी भारताच्या बोलीला मंजुरी दिली.

  • सरदार वल्लभभाई स्पोर्ट्स एन्क्लेव्ह व नरेंद्र मोदी स्टेडियम हे मुख्य स्थळे असतील.

