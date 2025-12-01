क्रीडा

Khelo India University Games: इंदापूरमधील मजुराच्या मुलाला रौप्‍य, बनला महाराष्ट्राचा एकमेव पदकविजेता पुरुष कुस्‍तीगीर

Ajay Nimbalkar Win Silver Medal: खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धेत इंदापूरमधील मजुराचा मुलगा अजय निंबाळकरने रौप्य पदक जिंकले. तो महाराष्ट्राचा एकमेव पदकविजेता पुरुष कुस्तीगीर ठरला.
सकाळ डिजिटल टीम
खेलो इंडिया विद्यापीठ स्‍पर्धेतील कुस्‍ती प्रकारात महाराष्ट्राने निराशाजनक कामगिरी प्रदर्शन घडवले. पुरूष गटात मजुरचा मुलगा असणाऱ्या अजय निंबाळकरने ग्रीको रोमन 55 किलो गटात रौप्‍य तर सृष्टी भोसले व समृद्धी घोरपडे यांनी कांस्य पदकाची कमाई केली आहे. पुरुषांच्‍या गटात पदक विजेता ठरलेला अजय हा महाराष्ट्राचा एकमेव कुस्‍तीगीर ठरला आहे.

Khelo India University Games 2025: पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राच्या मुलींचा डंका, सांगलीत चहा विक्रेत्याच्या लेकीने जिंकले सुवर्ण
