Khelo India University Games 2025: पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राच्या मुलींचा डंका, सांगलीत चहा विक्रेत्याच्या लेकीने जिंकले सुवर्ण

Maharashtra's girls Dominates Opening Day at KHUG 2025: राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मुलींनी पहिल्याच दिवशी पदकांची लयलूट केली. सांगलीतील चहाचा गाडा चालविणाऱ्या महादेव सनगर यांच्या मुलीने सुवर्णपदक जिंकले.
Kajal Salgar - Apoorva Gore | Khelo India University Games 2025

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
राजस्‍थानमध्ये सुरू असलेल्‍या ५ व्‍या खेलो इंडिया विद्यापीठ स्‍पर्धेत पहिल्‍याच दिवशी महाराष्ट्राच्‍या मुलींनी पदकांची लयलूट करीत दिवस गाजविला. सांगलीत चहाचा गाडा चालविणाऱ्या महादेव सलगर यांची मुलगी काजोल सलगरने सुवर्ण लिफ्टींगचा करिश्मा घडविला, तर सायकलिंग शर्यतीत आहिल्‍यानगरच्‍या अपूर्वा गोरेने कांस्यपदकाची कमाई केली.

Khelo India Competition: ओम सानपची ‘रौप्य’ला गवसणी; खेलो इंडिया बीच गेम, स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी
