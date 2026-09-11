US Open: झ्वेरेव सलग चौथ्यांदा ग्रँडस्लॅमच्या सेमीफायनलमध्ये; फायनलच्या तिकिटासाठी कोणाविरुद्ध होणार लढती?

Alexander Zverev Storms Into US Open 2026 Semifinals: अव्वल मानांकित व जर्मनीचा स्टार खेळाडू ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याचा दमदार फॉर्म अमेरिकन ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये कायम राहिला. झ्वेरेव याने पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत नेदरलँड्सच्या बोटीक वॅन डी झँडस्कल्प याला सरळ तीन सेटमध्ये पराभूत करीत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. झ्वेरेवसमोर आता अंतिम चार फेरीच्या लढतीत रशियाच्या करेन हाचानोव याचे आव्हान असणार आहे. बेल्जियमच्या ॲलेक्झँडर ब्लॉक याने दुखापतीमुळे माघार घेतल्यामुळे करेन हाचानोव याला पुढे चाल देण्यात आली..US Open 2026: पहाटे ३.३३ वाजेपर्यंत रंगला थरार; ४ तास २८ मिनिटांच्या लढतीनंतर शेल्टनने गतविजेत्या अल्काराझला दिला धक्का.झ्वेरेव याने पहिला सेट ६-२ असा सहज जिंकून दमदार सुरुवात केली. पुढील सेटमध्ये बोटीक याच्याकडून कडवी झुंज मिळाली, मात्र झ्वेरेव याने दबावाखाली आपला खेळ उंचावत ७-५ असा हा सेट आपल्या नावावर केला. अखेरच्या सेटमध्येही झ्वेरेवच्या याच्या झंझावातासमोर बोटीक याचा निभाव लागला नाही. अखेर झ्वेरेव याने ६-१ असा हा सेट जिंकत पुढल्या फेरीत प्रवेश केला. झ्वेरेव याने ही लढत दोन तास व १७ मिनिटांत जिंकली..झ्वेरेव याला पहिल्या दोन लढतींत विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. या दोन्ही लढती पाच सेटपर्यंत रंगल्या. तसेच दोन्ही लढती चार तासांच्यावरपर्यंत पार पडल्या, मात्र मागील तीन लढती या तीन सेटपर्यंतच रंगल्या. तसेच दोन ते अडीच तासांपर्यंत पार पडल्या. झ्वेरेव याला प्रथम मानांकन देण्यात आले आहे. प्रथम मानांकित असलेल्या खेळाडूला पहिल्या दोन लढतींमध्ये पाच सेटपर्यंत झगडत रहावे लागण्याची ही पहिलीच खेप होय..शानदार फॉर्मॲलेक्झँडर झ्वेरेव यावर्षी शानदार खेळ करीत आहे. चारही ग्रँडस्लॅमच्या उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारणारा तो एकमेव खेळाडू ठरला आहे. झ्वेरेव याने २०२६ मधील पहिले ग्रँडस्लॅम अर्थात ऑस्ट्रेलियन ओपन यामध्ये उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. यानंतरच्या फ्रेंच ओपनमध्ये त्याने पहिलेवहिले ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावले. विम्बल्डन ग्रँडस्लॅमच्या अंतिम फेरीपर्यंत त्याने मजल मारली. आता अमेरिकन ओपन ग्रँडस्लॅमची उपांत्य फेरी गाठण्यात त्याला यश लाभले.ब्लॉकला दुखापतकरेन हाचानोव व ॲलेक्झँडर ब्लॉक यांच्यामधील लढत पूर्ण होऊ शकली नाही. करेन हाचानोव याच्याकडे ६-२, ७-५, ३-२ अशी आघाडी असताना ॲलेक्झँडर ब्लॉक याने दुखापतीमुळे माघार घेतली. यामुळे करेन हाचानोव याला अंतिम चार फेरीपर्यंत मजल मारता आली..Alexander Zverev: फ्रेंच ओपनमध्ये नवा इतिहास! कोण आहे हा जर्मनीचा ॲलेक्झांडर झ्वेरेव, ज्याने इटलीच्या फ्लॅवियो कोबोलीवर पाच सेटमध्ये मात.गॉफ-रायबकीनामध्ये झुंजकोको गॉफ आणि एलेना रायबकीना यांच्यामध्ये महिला एकेरीची उपांत्य झुंज रंगणार आहे. कोको गॉफ हिने मीरा आंद्रीवा हिचे कडवे आव्हान २-६, ७-६, ६-२ असे तीन सेटमध्ये परतवून लावले. कोको गॉफ हिने दोन सात १९ मिनिटांमध्ये विजय संपादन केला. एलेना रायबकीना झेंग किनवेन हिच्यावर ३-६, ६-१, ६-४ अशी तीन सेटमध्ये मात केली. एलेना रायबकीनाने दोन तास व १४ मिनिटांमध्ये विजय मिळवला.पुरुष एकेरीच्या उपांत्य लढतीबेन शेल्टन - फ्रान्सेस टायफोॲलेक्झँडर झ्वेरेव - करेन हाचानोवमहिला एकेरीच्या उपांत्य लढतीअरीना सबलेंका - जेसिका पेगुलाकोको गॉफ - एलेना रायबकीना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.